最熱賣開架底妝TOP 10評比！媚比琳FIT ME一秒就柔焦　冠軍網激推CP最高

文／美人圈 圖／美人圈提供

精緻妝容首要的關鍵就是要擁有細緻的底妝！將膚質提升後，整個人的精緻度也會跟著提升。編輯這回就要幫小資女孩找福利，幫大家實測「屈臣氏2021年度熱賣底妝TOP 10」，除了有百元不到的蜜粉餅外，還有毛孔肌也能使用的光澤底妝，快來從中挑選出你的命定粉底吧！

屈臣氏熱門底妝Top10：蘇菲娜 Primavsita Ange漾緁輕妝綺肌長效粉餅進化版

蘇菲娜可以說是控油妝前乳的始祖吧！真的拯救了編輯無數個夏天，但其實同系的輕妝綺肌長效粉餅也很好用！不僅沒有控油型底妝經常會有粉感很重、面具臉、會浮粉的問題，反而還相當的輕盈、細緻，而且上臉後更是貼合肌膚，有效平滑肌膚紋理。

▲蘇菲娜 Primavsita Ange漾緁輕妝綺肌長效粉餅進化版，NT$400／粉盒，NT$200。

搭配內附的軟Q粉撲，可以輕鬆抓粉、疊加個兩層就有不錯的遮瑕效果，並且不會厚粉！這款相當控油又持妝，實際帶妝8小時，沒有暗沉、卡粉，可以整天維持漂亮妝感～

屈臣氏熱門底妝Top9：凱婷 零瑕肌密微霧粉底液

這款是今天介紹的粉底液中，質地最水感、輕盈的霧面粉底液。上臉後過一段時間會轉為粉體狀，很像是用粉餅按壓完的霧化質感，但同時又不會有粉餅容易給人的厚粉感！不過因為質地較輕薄，遮瑕效果相對來說沒有這麼好，如果有黑眼圈、瑕疵都需要另外搭配遮瑕均勻膚色！

▲凱婷 零瑕肌密微霧粉底液，NT$500。

編實際使用下來發現這款粉底液真的很貼膚，而且即使不定妝也不太會有黏膩或是沾染的問題，非常適合戴口罩使用！不過帶妝時間拉長後，臉頰、鼻翼會出現乾燥的情況，比較建議油肌、混合肌使用！

屈臣氏熱門底妝Top8：巴黎萊雅 24H無瑕完美粉底液

巴黎萊雅「24H無瑕完美粉底液」這款是今天介紹的粉底中，最適合乾肌使用的霧感底妝！推開後屬於比較濃厚型的乳霜質地，上臉後會呈現自然光澤的微霧陶瓷肌，輕薄的上一層，毛孔、膚色不均大致都修飾了，如果你想要遮瑕度更高的話，還可以透過用疊加的方式慢慢堆疊，營造出無瑕美肌。

▲巴黎萊雅 24H無瑕完美粉底液，NT$530。

隨著帶妝時間拉長，臉上會出現漂亮的奶油光澤，也不會出現脫妝、卡粉的現象，如果是乾肌想要挑選一款高質感的微霧底妝，這款就很適合！不過對油肌來說，會有微微氧化、暗沉的現象。

屈臣氏熱門底妝Top7：1028 Oil Block!超吸油蜜粉餅

1028根本是蜜粉研究系！推出很多不同顏色的定妝蜜粉，而且在PTT、Dcard上評價都很好，其中的熱銷王就是這款Oil Block!超吸油蜜粉餅。價格相當便宜，但設計上非常有誠意，小小一顆還有附上鏡子跟厚實的粉撲，出門補妝真的超方便！

▲1028 Oil Block!超吸油蜜粉餅，NT$199。

這款蜜粉帶有膚色調，上臉後可以快速與膚色融合，還帶有一點遮瑕及均勻膚色的效果，妝感的柔霧效果很好，並且控油力也不錯，就算出油以後也不會有結塊、顯毛孔的問題！如果你是喜歡淡妝的女孩，其實平常可以只單擦防曬、搭配1028的超吸油蜜粉就可以出門囉~

屈臣氏熱門底妝Top6：Za 粧自然粉餅EX 升級組

Za「粧自然粉餅」真的是編輯們使用下來最驚艷的一款開架粉底！保濕度最高、粉質也最細膩，粉體相當絲滑，即使在手上搓揉也完全感受不到粗糙感。最厲害的是，這款是連乾肌朋友也大推的一款粉類產品，上妝後不會有緊繃、乾燥感，微微出油後還能呈現漂亮的奶油霧光。

▲Za 粧自然粉餅EX升級組，NT$380。

編輯實際上臉後真的大愛他的細膩粉質！服貼又零粉感，是在開架中少見的保濕粉餅～而且即使疊加也沒不會有起屑的問題，無論是瑕疵肌想要疊加使用，還是薄透妝感的人都非常推薦！

屈臣氏熱門底妝Top5：媚比琳 反孔特霧無瑕嫩粉餅SPF32 PA+++

號稱Makeup forever的平價替代的Maybelline「反孔特霧無瑕嫩粉餅」！遮瑕度可以說是今天粉餅之冠，可以將臉上的瑕疵、血管遮住大半，同時還有非常高的控油能力。對於編輯這種毛孔星人來說也相當的友好，上臉後毛孔馬上修飾，且即使帶妝時間拉長，也沒有結塊或是毛孔跑出來見人的問題！

▲媚比琳 反孔特霧無瑕嫩粉餅，NT$360。

雖然是油肌的蜜糖，不過乾肌朋友可要慎選使用時機，否則一不小心就會出現卡紋災難！建議乾肌在夏天時，搭配蜜粉刷使用局部定妝的方式上妝，就可以維持妝容一整天。

屈臣氏熱門底妝Top4：INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉餅

這款INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉餅，雖然遮瑕力夠，但又不是那種死霧的面具臉妝感，上臉後呈現非常漂亮的絲緞霧光感。重點是這款也是帶有保濕力的，編輯前一晚使用會讓皮膚乾燥的A酸，隔天上妝卻沒有出現可怕的卡粉現象，是一款保濕兼具遮瑕效果的粉餅！

而且這款最棒的一點就是，這款粉餅經過過敏原測試，是不會致痘的！光是這點就必須給他大力稱讚，如果你也是跟我們一樣有痘痘、粉刺的困擾，這款推薦給你！

▲INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉餅，NT$370。

屈臣氏熱門底妝Top3：媚點 極上粉嫩保濕粉底霜

媚點「極上粉嫩保濕粉底霜」是屬於濃郁型的粉霜質地，推開後會出現細膩的潤澤感，延展性很高，甚至用手就可以輕鬆上妝。剛上臉的妝感就是帶有非常漂亮的光澤感！不是真的像韓系超亮的水光感，是給人那種很好命的貴婦膨皮感，且因為這款的質地比較濃稠，所以毛孔肌使用也能很好的遮蓋毛孔、泛紅！

▲媚點 極上粉嫩保濕粉底霜，NT$330。

乾肌朋友就不用說了，但如果是油肌想嘗試看看光澤底妝，其實可以搭配控油產品一起使用，一樣也能擁有漂亮的奶油光澤肌唷！

屈臣氏熱門底妝Top2：媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液

這款Dcard討論度相當高的「FIT ME反孔特霧粉底液」屬於比較濃厚型的乳霜質地，所以填補毛孔效果非常的好，輕輕的一層，粉體就會吃進毛孔中，一秒就柔焦！而且遮瑕力在日常使用也非常足夠，薄薄塗一層就有6、7成遮蓋力。更厲害的是，這款粉底可以說是適用於所有膚質，不管是中性肌膚、油性肌膚，甚至是乾肌也都很喜歡，混合肌的編輯們試用後也對這款底妝讚不絕口！

▲媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液 ，NT$400。

完妝後的效果是帶有一點遮瑕度，卻非常的輕薄、不厚粉，摸起來也是相當清爽，乾肌甚至不需要怎麼定妝，就可以直接出門！除了優秀的持妝效果外，媚比琳還有個很棒的優點，就是擁有超齊全的色選，不管你是白雪公主還是膚色比較健康的女孩，都可以找到適合的色號啦！

屈臣氏熱門底妝Top1：惹我 清爽吸油蜜粉

惹我清爽吸油蜜粉應該是很多女孩入手的第一款蜜粉餅！控油力及柔焦毛孔的效果非常好，這款剛上臉時會有一點泛白，但會隨著時間泛白程度會下降，最後跟肌膚顏色融合在一起。

▲惹我 清爽吸油蜜粉，NT$160。

因此小編建議比起單獨上妝，更適合拿來當作出油、出汗時使用，搭配裡面的粉撲就可以輕鬆將油光按壓不見，毛孔一秒就被柔焦。配合屈臣氏經常打折的活動，價格甚至百元不到，加上好用程度，讓他長年的成為屈臣氏冠軍！總之這一顆無論是新手想開始化妝、隨時想買來應急、或是手邊缺一顆蜜粉，隨時入手都不會大踩雷的好選擇。

屈臣氏2021年度熱賣底妝TOP10，完整試用評比影片

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