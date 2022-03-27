6部迪士尼+宮崎駿動畫一生必看！《青春養成記》近期超夯

實習記者施至真／綜合報導

搞笑舒壓的動畫電影，不分年紀，大人小孩都愛看！隨著去年11月Disney+正式上架，超多經典迪士尼動畫在家就能回味，今天就從Disney+和Netflix精選6部迪士尼與宮崎駿動畫電影，除了奇幻搞笑的情節之外，更有不少引人深思的議題藏在其中，想知道有哪些推薦名單，就快點往下滑看看吧。

Disney＋

1.《青春養成記》

13歲的華裔少女李美玲是一名乖巧聽話的中學生，某天晚上睡覺時，她因為夢見家中的紅色熊貓雕像而驚醒，起床後卻發現自己變成了夢中的紅熊貓。驚嚇過度的美玲，為了不讓父母發現自己變身的模樣，只好竭力躲避父母，卻在無意中發現，只要自己保持冷靜，就能恢復原樣，然而突如其來的轉變，不只打亂了她的生活步調，更影響了原本穩定的母女關係。

2.《魔法滿屋》

在哥倫比亞的山區小鎮中，住著一戶擁有魔法的馬瑞格家族，全家人都有不同的天賦，唯獨年輕一代的米拉貝兒例外，雖然她經常表現出樂觀的態度，實際上卻因為無法為家族付出，而感到自卑。某日，米拉貝兒突然發現家中滿佈裂痕、家族擁有的永不熄魔法蠟燭也開始閃爍不已，她認為這不明的危機會摧毀馬瑞格家族，究竟沒有魔法的她該如何想出解決之道呢？另外此部最多人討論的就是電影中的配樂，每一首都超洗腦，聽過一次就會想無限播放，其中這首《We Don't Talk About Bruno》在Youtube更是高達3億次播放次數。

3.《靈魂急轉彎》

奇幻喜劇動畫《靈魂急轉彎》引人催淚，講述主角喬（Joe）是位熱愛爵士樂的兼職音樂老師，即使默默無聞，卻仍保持對音樂的熱情，就在他好不容易得到與仰慕已久的爵士女伶共同演出的機會時，因為遭遇意外，而展開一連串驚奇的冒險，除了在投胎先修班尋找生命的意義之外，也幫助憤世忌俗的靈魂22號找到了火花，並擁有重返人生的機會，使喬更懂得如何珍惜生活中的每分每秒。另外，前傳短片動畫《22vs地球》也一定要看。

Netflix

1.《神隱少女》

少女千尋與父母一同驅車前往新家，途中卻因為迷路，而抵達一處荒廢的日式小鎮，事實上，他們進入了另一個奇幻世界，而她的父母卻因未經主人允許，就大方取用食物，因此受到處罰變成豬，驚嚇過度的千尋，得到了白龍的援手，教導她該如何在神靈世界的生存之道，並展開一段奇幻生活故事，《神隱少女》是許多人心目中最愛的宮崎駿動畫電影，電影中的主角、配角都廣受大家的喜愛，推出至今已經有20年，隨著年齡增長，每一次看都能得到不同的感受。

2.《風之谷》

討厭蟲子的你應該很難想像，要如何在充滿巨大異形化昆蟲的世界裡生活吧，然而《風之谷》的主角們，就是生活在這樣的世界中。內容講述興盛的文明受到毀滅後，人類只能在遍佈著毒素污染的環境存活，並持續以戰爭奪權，而風之谷的公主娜烏西卡，一直希望能讓人類與生物和平共存，因此決定起身反抗，雖然得到風之谷人民的支持，但是單靠她的力量，真的能反轉腐敗的局勢嗎？她又該怎麼做，才能阻止強國對生態的操弄呢？《風之谷》是編輯心中最愛的宮崎駿動畫，電影中探討的主題非常令人深思，若我們要與大自然的環境共存，就應該減少無謂的戰爭與剝奪。

3.《借物少女艾莉緹》

因為心臟病而被送往郊外小屋靜養的翔，偶然在草叢中看見了矮人族的少女艾莉緹，雖然剛開始艾莉緹因為被人類發現，而感到相當驚恐，但在幾次接觸之後，發現翔並沒有惡意，兩人因此展開一段奇妙的友情。然而當艾莉緹的父母得知此事後，卻嚴格禁止艾莉緹再去找翔，並堅持以搬家的方式，來換取安心的生活。

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