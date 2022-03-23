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不只是茶！營養師曝「天然油切食物」，花椰菜也入列

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▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／uNSPLASH、PEXELS）

▲花椰菜是高纖蔬菜，能幫助腸胃蠕動。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人會選擇油切茶幫助阻斷油分，營養師余朱青在臉書專頁分享，不只是茶，有些天然食材低熱量又高纖，都是瘦身好夥伴，趕快記下來。

▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／uNSPLASH、PEXELS）

一般人以為只有茶能油切，營養師余朱青指出不少天然食材也能幫助油切，像是大家在減脂時很常選擇的豆腐，豆腐不只熱量低、蛋白質高，而且還有飽足感，不過她提醒要吃傳統豆腐，不要吃到添加物很多的加工豆腐。

還有涮涮鍋很常出現的金針菇，含有豐富的水溶性纖維，可增加飽足感，同時促進腸胃蠕動，而且更含有菇類甲殼素及蘑菇殼聚，能幫助抑制脂肪吸收，是減脂的好夥伴。

▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／uNSPLASH、PEXELS）

另外像是台式湯麵或韓式拌飯中常出現的豆芽菜也不錯，豆芽菜分為黃豆芽和綠豆芽，營養成分高且熱量低，富含膳食纖維，都是營養成分高的好食材，若把它當成一份菜來吃也不錯。

花椰菜也分為綠花椰和白花椰菜，兩者營養成分高且都屬於高纖蔬菜，能幫助腸胃蠕動，另含高鉀，還能幫助消水腫。芹菜也屬於熱量低的高纖蔬菜，而10根玉米筍的膳食纖維有2.6克，熱量僅有31卡，都是大家可多多利用的好食材。

▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／uNSPLASH、PEXELS）

黑木耳也好處多多，100克的熱量僅38大卡，膳食纖維高達7.4克，內含水溶性纖維質能增加飽足感，無論熱炒涼拌都好吃，減脂的朋友也可以自己打成黑木耳汁，不要加糖再加點枸杞紅棗提味就很好喝。

▲▼營養師曝「天然油切食物」。（圖／翻攝自fb/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

油切, 減脂, 食物, 營養師

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