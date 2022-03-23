G-SHOCK限量錶不到5千元入手　塗鴉錶帶象徵破曉曙光

▲G-SHOCK聯手知名塗鴉藝術家DEBE，以破曉為主題舉辦展至5月1日的聯名錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK台北旗艦店歡度7周年，台灣卡西歐特別邀請知名塗鴉藝術家DEBE，以破曉為主題舉辦展至5月1日的聯名錶展，同時發布不到5,000元便能入手的限量80只聯名錶，多年來專注在平面創作的他，首度見到作品躍上腕錶化為立體，感到相當興奮，錶帶與包裝盒全是破曉主視覺，象徵後疫情來臨終見曙光。

▲G-SHOCK STORE TAIPEI x DEBE周年聯名錶款GA-2100GT7-1A1，4,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

DEBE於2015年曾應G-SHOCK之邀進行不斷電創作，此次是為品牌台北旗艦店7周年慶，創作多幅塗鴉作品，當中包括代表腕錶自守的G與S兩個字母畫作。DEBE透露選擇以破曉為主題，源於自己常於深夜在街頭塗鴉至天明，破曉那剎那的豐富色彩深深烙印在他心中，因此以主題此傳達後疫情時代終於迎來希望，不僅在藝術作品展現晶體所呈現的光折射圖案，也應用在與品牌聯名的錶款上。

▲塗鴉藝術家DEBE將展覽的破曉主題延伸至G-SHOCK腕錶的錶帶。





▲G-SHOCK台北專賣店周年特別企劃，與台灣塗鴉藝術家DEBE合作以破曉為題創作。

美國配件包包品牌 LeSportsac則攜手美國塗鴉藝術大師Keith Haring推出聯名系列，選擇他的三大代表性圖像「跳舞的人 Dancing Man」、「吠叫的狗 Barking Dog」、「愛心Heart」貫穿全系列設計，從小配件化妝包到後背包，布滿色彩繽紛的圖案，不僅辨識度高，也洋溢青春活潑的氣息，是Keith Haring忠實粉絲必需收藏之作。

▲LeSportsac聯名塗鴉藝術大師Keith Haring的狂歡跳舞拉鍊斜背包（左）3,650元，卡森後背包7,800元。（圖／LeSportsac提供）



►G-SHOCK日本戰國武士魂上身 內在升級更威

►Seiko錶出現富士山盛夏色彩 點綴「麻葉」圖案象徵平安健康

