沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

記者李薇／台北報導

香氛可以代表一個人、一段回憶、或是一首歌，它更可以是千變萬化的，透過不同的單品組成不同的味道，傳達出與眾不同的意象；盤點台灣女生最愛的3款香水，竟然是她榮登第一位，果然玫瑰依舊是百搭又容易上身。

TOP 3：Miss Dior 花漾女性淡香水

Miss Dior的香味清甜中帶著滿滿的花香氣息，就像是被花園簇擁著一般，散發出細緻、迷人的味道，這款香味早就是Dior亞洲最熱賣的香味第一名，不僅容易上身，花朵般的香氣也非常好聞，適合所有年齡層的女孩。

TOP 2：Anna Sui 童話故事系列香水

Anna Sui的童話故事系列香水，描繪了少女心中最夢幻、甜美的一面，因此香氣也偏向香甜的果香氣息，傳達出女孩心中最甜蜜、可愛的情懷，非常適合嬌小的亞洲女孩使用，就像是多汁的水果，讓人忍不住想要咬一口。

TOP 1：Chloe 同名女性淡香精、玫瑰女性淡香水

Chloe擅長以玫瑰的香調，調製出專屬於女性的浪漫，同時傳達出女性自信、獨立的一面，雖然是甜美的玫瑰香，但又不同於一般的玫瑰氣味過於女性化，而是有點中性，但卻不失女人味的風格，很適合每個年齡層的女性使用。

香氛選品店「享香」座落在台北市中山區，最熱鬧的步行街道裡面，裡面陳列了至少300瓶香水，包括女香跟男香，不管是一般的商業香還是沙龍香通通都有，可以自行挑選適合的單品，打造出獨一無二的自我魅力。