蔡康永人生金句： 可以任性時要把握機會，積極爭取自己的幸福

▲蔡康永字字珠璣，發人深省。（圖／國家影視聽中心提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

蔡康永日前公開受訪透露，大S閃婚具俊曄是他停掉《康熙》後，第一次那麼想重啟節目，他笑稱沒能好好訪真的太可惜，他也表示，大S結婚燃起我們好多人心中那把熄滅的那把火，「人生可以任性時要把握機會，積極爭取自己的幸福」，想做什麼就去做，盤點他的人生金句，讓你在迷惘時多點智慧。

#人生可以任性時要把握機會，積極爭取自己的幸福。

#聽到別人意見，不一定要贊成或反對，我們又不是紅綠燈轉世。聽到別人意見，第一反應就是這跟我們有關或無關。無關的就丟開。這樣起碼省下一半心力、去做重要的事。

▲蔡康永日前上小S節目，效果十足。（圖／CATCHPLAY+提供）

#下次身邊的人問你好不好時，試試看不要回答「很好啊」，試試看答得稍微具體一點：「又胖三公斤好想死」、「昨天看了一個超爛的劇」之類的。想讓別人走進生活，先練習把窗推開一條縫吧。

#對於感傷年紀的人，只能弱弱的提醒：其實不感傷比較正確，因為正在感傷的此刻，已經是我們接下來的人生中 最年輕的一刻啦。

#伴侣不必同時是你最好的朋友，這樣分手時，不致遭受雙重損失。

#變醜不一定是沒志氣，很可能只是他們並不覺得美有什麼重要的。

▲（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#會累的事，都值得判斷一下是否划算。跟人冷戰或熱戰，即使有理的是你，只要戰，就很累。你有理，然後你還要很累，這怎麼會划算？

#三天打魚 兩天曬網 是很了不起的事。只要持續有在打魚，就是很了不起的事。

#愛已經成了一個太方便的字，當你聽到有人說起了愛，但你卻一點也沒覺得被愛的時候，盯住那個愛字，辨認它。

它可能是控制、可能是依賴、可能是索取、可能是崇拜，可能是長得像愛、但不是愛的各種東西。如果重視愛，那就認清愛。