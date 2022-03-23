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金世正可愛手袋撞包孫藝珍！從炸雞店女兒到皮膚科院長都愛上

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記者王則絲／台北報導

近期由韓女星金世正主演的韓劇《社內相親》因搞笑甜蜜劇情引起相當高討論度，劇中金世正輪番提上多款手袋搭配造型，其中她曾背上一款LONGCHAMP經典的竹節包，小巧外型相當可愛，但卻碰巧與隔壁棚同樣也正在熱播的《三十九》，劇中飾演女主角的孫藝珍撞包了，可見是一款從小資女到財力深厚的皮膚科院長都適宜的手袋。

▲金世正、孫藝珍撞包（圖／翻攝自IG）

▲金世正與孫藝珍碰巧在戲劇造型中撞了同款包。（圖／翻攝自IG）

金世正雖然在劇中飾演在大公司上班的平凡上班族，父母親開炸雞店，但畢竟擁有韓劇女主角光環，金世正每每出場都會換一個新手袋，劇中行頭也成為觀眾女孩們的看點之一。

在第1集的其中一套造型裡，金世正穿著駝色毛呢西裝外套，身上背著黃褐色的LONGCHAMP熱銷包款Roseau，來相稱溫暖的色調，可愛之餘，也相當符合小資女的形象。

▲金世正、孫藝珍撞包（圖／翻攝自IG）

▲金世正於劇中背上LONGCHAMP Roseau手袋。（圖／翻攝自SBS）

LONGCHAMP Roseau系列手袋經典「竹節扣」很有辨識度，不只有金世正背上，隔壁棚的韓劇《三十九》中，孫藝珍也背上了同系列包款，劇中飾演皮膚科院長的角色，財力不在話下，背了眾多高奢手袋後，這回一身率性的都會女性裝扮下，背的是LONGCHAMP今年春夏推出的Roseau水桶包，以經典竹節扣結合全新水桶包輪廓，更具實用性，且外型俐落同時保留俏皮之姿。

▲金世正、孫藝珍撞包（圖／翻攝自IG）

▲金世正、孫藝珍撞包（圖／翻攝自IG）

▲LONGCHAMP Roseau系列手袋、水桶包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

金世正, 孫藝珍, 撞包, LONGCHAMP

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