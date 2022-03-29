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6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助

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實習記者施至真／綜合報導

現代人的生活步調快速，且沒有好好的舒壓放鬆，情緒容易壓抑，直到壓力過大一次釋放，造成崩潰感，面對周遭的親朋好友發生這樣的狀況，想關心對方，卻又擔心說錯話反而會刺激到他，比起問「你還好嗎」、「不要難過了」，以下6句話更能傳達你對他的關心，一起看看有沒有哪句，也正中你心呢？

▲6句暖心話語收好了，安慰、鼓勵都重要。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲安慰的話語其實不用多。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

1.有什麼我可以幫忙的嗎？

若是真的想幫助對方，實際為對方付出行動，遠比出一張嘴的關心更有用，但開口卻沒有付出行動，這句話就變成敷衍無用的問候了，問了也要做到，才是真正的幫助。

2.別害怕，我會一直在你身邊。

雖然不能真的為對方分擔，但陪伴足以讓他感受到溫暖。同樣的也可以表明，雖然面對他正在遭受的事，你無法真正感同身受，但你會陪在他身邊，因此對方可以安心的將感受說出來。

▲6句暖心話語收好了，安慰、鼓勵都重要。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

3.你已經做得很好了！

雖然只是想讓對方好過一點，但仍可以舉例幾件事出來，用真實發生過的事情，讓對方知道自己已經做得不錯了，可以不用自責。

4.這不是你的錯。

在情緒低落時，總是習慣先否定自己，並將過錯放大檢視，因此這句話可以減輕對方的心理負擔。

▲6句暖心話語收好了，安慰、鼓勵都重要。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

5.你今天看上去比平時開心，是不是感覺好多了

當你注意到朋友終於打起精神時，記得用關心的語句來問候對方的心情，除了能讓他感受到自己的情緒有被看重，最重要的是讓他覺得自己真的有在進步，增強自信心。

6.保持沉默

與上面開口說出「願意陪伴」等話語，更重要的是當他需要陪伴時，你能夠當個聆聽者，安靜待在他的身邊。另外，也可以藉由外出活動、參與他喜歡的興趣喜好等方式，來為他排解壓力。

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關鍵字：

安慰, 鼓勵, 心靈雞湯, 陪伴

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