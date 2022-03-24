最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最后的贏家

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隨著全球局勢瞬息萬變，廣大股民們的心臟彷彿也天天坐雲霄飛車，12星座中究竟哪些人投資時與錢錢的緣分最深？投資錢力最強大？

最會賺錢的星座排行榜TOP 5



TOP 5：處女座

錙銖必較，聚沙成101

土象的處女座表面一臉務實，其實比起摩羯、金牛，不僅守住荷包的意志力極強，也很懂得借力使用、用錢賺錢的道理，他們投資除了靠技術，很多時候更是靠著他們十年臥薪嘗膽般的超人信念，要是虧了一點點，就會記取教訓，然後連本帶利賺回更多，學費絕對不會白白付出去，別人是聚沙成塔，在處女座驚人的守財賺錢能力下，他們聚沙絕對會聚出101（還不只一棟）！

TOP 4：天蠍座

智慧過人，夾縫中闖出一片天

天蠍座外冷內熱，對於賺錢乍看之下雲淡風輕的，不會計較這些俗氣小事，但其實內心彷彿一圈火，投資市場高高低低的數字變化，蠍座絕對看在眼裡而且爛熟於胸，他們天生擁有絕佳的理解力，能把全球詭譎不明局勢理出頭緒，對於金錢彷彿有火眼金睛一般，看準的標的很少有走鐘的，而且他們對於投資的經驗也彷彿複利投資，會在極快的速度成長，不說你不知道，世界首富榜長青樹比爾·蓋茲本人就是天蠍座啦！

TOP 3：雙子座

千機算盡，以小錢搏鉅款

雙子的聰明才智好比紫微斗數中的「天機星」，他們靈巧、精明同時懂得廣交朋友培養人脈，雖然遠見不如獅子、大器不如牡羊，但相對的雙子最強的就是隨機應變，看到旁人賺錢發財也不會閒在一邊，會有樣學樣複製別人發財的方式讓自己賺錢。雙子也是12星座中最懂得以小搏大的星座，只要他們口袋有點小錢、剛好有閒同時對賺錢還滿有興趣的，那麼一點一點精打細算之下很快就能靠著腦袋投資大賺一筆。

TOP 2：牡羊座

有勇有謀，富貴險中求

姑且不論投資經驗值，牡羊座算是12星座中最勇於嘗試、賭性最堅強最敢玩，輸贏也最大的星座（沒有之一），憑著這股超狂氣勢，幾乎可說在股市走跳的羊座都不是吃素的，他們成功之處在於臨危不亂，懂得危機入世，俗話說富貴險中求，說的就是羊兒啊！另外，也別看牡羊只懂得一頭熱往錢衝，羊座對於賺錢商機擁有很驚人的直覺，在別人還一臉懷疑的時候，他們就懂得當機立斷投資，因此，2021擠進世界富豪榜的Google創始人之一賴利·佩吉、穆克什·安巴尼、IKEA創辦人英格瓦·坎普拉就不足為奇啦！

TOP 1：獅子座

遠見卓越，預測能力堪比印度神童

投資除了靠機運，很多時候也考驗著投資者的遠見及信念，而12星座中，最具遠見也最打死不退的，就是獅子座（太陽、上升或金星）啦！比起一般人，獅子腦子彷彿設定在未來，會從當下的所見所聞自然而然思考久遠以後的事，說是杞人憂天嘛卻又不太像，因為獅子是樂天派，會先看到事情最有利基點的部分，再抓住機會賺錢，儘管投資一定有賺有賠，不論戰爭、局勢搖擺、虧損等綠油油狀況或許會嚇退其它人，卻怎麼也嚇不退獅座，只要沒有虧到脫褲，獅座堅定的賺錢信念絕對可以撐超久，能捧著股票笑到最後的，絕對非獅座莫屬！

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