肖戰高衣Q造型連發！　帶貨Tod's春夏T字包、豆豆休閒鞋超燒

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸男星肖戰是名副其實的時尚寵兒，陸續拿下GUCCI、Tod's及Zenith腕代言人頭銜，此次他拍攝的TOD’S 2022春夏系列廣告大片曝光，由肖戰親自帶貨新季單品，其中包括優雅紳士的T Timeless 斜背包、輕鬆活潑的1T休閒鞋，必敗單品一次揭曉！





▲手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套。（圖／品牌提供）



TOD’S 2022春夏系列充滿活潑的撞色系，延續品牌經典紳士形象，遇上肖戰則碰撞出多種花火，他先演繹的第一套造型是米色大衣與長褲，優雅的色系下，手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套；搭配上豆豆質感的麂皮踝靴系列，增加搶眼看點。品牌更將「T-Lion印花」注入拼接運動外套當中，搭配上帆布後背包，整體風格休閒輕鬆許多。

▲「T-Lion印花」注入拼接運動外套當中。（圖／品牌提供）

男士的重點配件部分，T Timeless 斜背包依舊是主軸，以TOD’S T字母金屬飾扣和金屬鉚釘搭配皮革組成，通過斜背置於腰間，翻蓋細節方便收納，滿足日常穿搭。根據民眾穿著需求，休閒鞋款都與豆豆鞋做結合，1T休閒鞋以柔軟皮革拼尼龍材料製成，搭配上橡膠豆豆；TABS休閒鞋則運用撞色與柔軟絨面皮革賦予極佳的上腳感受。

▲TABS休閒鞋。（圖／品牌提供）

今年2月肖戰才以代言人頭銜高調出鏡Gucci Link to Love珠寶系列廣告形象大片，攝影靈感源自60年代時尚雜誌風格大片，純粹背景下展現肖戰的帥氣魅力，以簡潔的疊搭效果呈現系列標誌性的八邊形珠寶特色。

▲GUCCI品牌代言人肖戰演繹全新GUCCI LINK TO LOVE珠寶系列形象廣告。（圖／品牌提供）