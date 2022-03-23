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堅持起來！網揭7個「變美好習慣」，現在開始不算晚

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▲▼變美的7個習慣。（圖／翻攝自IG/aio186）?

▲美麗的背後，靠著是持續的堅持和努力。（圖／Unsplash、翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉／台北報導

總是羨慕別人，但卻不知道美麗的背後其實要付出多少努力，想要維持出色外貌，絕對是一場長期抗戰，或許先天基因不如人，但是後天盡力做好這7件事情，保證讓你越來越美。

▲▼變美的7個習慣。（圖／Unsplash）

#多喝水

每天喝足水分，不僅能加速體內新陳代謝，也能幫助將毒素排出，對於瘦身和美肌都大有幫助，別總是口渴時才要喝水，有空就少量補充，多喝對身體絕對有好處。

#抗糖

總覺得自己老的比別人快，可以檢視一下是不是自己糖分攝取太多，研究指出，人體建議每天攝取糖分約在25克左右，不要超過太多，攝取太多糖分，不僅會變胖，連肌膚都容易暗沉蠟黃。

▲▼變美的7個習慣。（圖／Unsplash）

#堅持運動

運動可以促進血液循環，同時加速人體新陳代謝，更能鍛鍊自己的體魄，堅持運動不僅對健康好，身材也不容易走樣。

#保養持之以恆

很多人保養肌膚總是三天打魚，兩天曬網，一發懶就放著不管，要知道你天天保養，肌膚自然會反饋你，每天至少要做足基本保養，長期堅持可以延緩肌膚衰老速度。

▲▼變美的7個習慣。（圖／Unsplash）

#早點睡覺

熬夜對身體和肌膚傷害非常大，不只是精神不振，肌膚也容易暗沉粗糙，可以的話盡量在晚上11點前入睡，給肌膚足夠時間修復，作息規律，新陳代謝好，膚況自然不會太差。

#飲食清淡

飲食盡量保持清淡、均衡，蔬菜水果多攝取，盡量避免油炸、辛辣食物，較不容易刺激肌膚。

▲▼變美的7個習慣。（圖／Unsplash）

#情緒穩定

人家說相由心生，如果總是情緒不問或是常生氣，不僅對身體，就連對肌膚也很有影響，記得開心是一天、不開心也是一天。

關鍵字：

美麗習慣, 保養

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