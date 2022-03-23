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京站母親節超過50品牌新登場　消費最高回饋滿4千送900

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▲京站,女王節,母親節檔期。（圖／業者提供）

▲京站女王節檔期，地下一樓綠美學專區登場，以質感生活與在地環保等主題，推出好入手又能提升生活品質的選物空間。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，今（3／23）宣布母親節優惠活動，全館消費滿4,000元送200元、化妝品消費滿2,000元送200元，另針對Pi拍錢包推出加碼優惠，此外另推出符合全館較年輕客群的「綠美學專區」，引進近50個新品牌讓民眾嚐鮮，還可加抽小豪宅5年免費住宿。

▲京站,女王節,母親節檔期。（圖／業者提供）

▲京站4月底前抵達消費均可有機會抽小豪宅5年居住權。

京站從3／31至5／8推出「女王節」優惠，全館消費滿4,000元送200元抵用券；化妝品、內衣、香氛消費滿2,000元送200元抵用券，另卡友消費滿4,000元再加碼送100元抵用券，搭配行動Q卡，使用Pi拍錢包刷玉山Pi卡，消費滿4,000加送400元，等同消費4,000元有900元回饋。

▲京站,女王節,母親節檔期。（圖／業者提供）

而母親節購物潮在即，各家百貨都急於豐富自家品牌數，京站於地下一樓挑高中庭規劃「綠美學專區」，進駐YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機、印花樂、O'right歐萊德、村山與誠品expo BEAUTY，提供生活、居家與美妝保養等優質選物，其中誠品expo BEAUTY首度進駐非自家百貨體系，提供40個以上的優質台灣美妝保養、香氛等生活選物品牌。

▲京站,女王節,母親節檔期。（圖／業者提供）

加上Find Kapoor、HUNTER、FILA與JINS新櫃，以及雄獅旅遊旗下熱門新健康餐飲gonna，共計有超過50個新品牌可逛。京站表示，2022年將持續引進話題性品牌，改裝櫃位預計超過60櫃，4／9二樓將有「糀日和Kouji Cafe」百貨首店，而松本清、花意空間也將陸續登場。

今年母親節檔期百貨催客不僅靠全館活動，也積極強化館內品牌數，豐富館內商品，讓消費者有新東西可買，引進Select Shop成最新趨勢，包括京站首度進駐誠品旗下expo BEAUTY綠色保養概念店，以及新北比漾廣場也將在4月開幕新光三越旗下beauty Stage美妝選物店，都是通路與通路的創新合作趨勢。

▲京站,女王節,母親節檔期。（圖／業者提供）

同商圈的新光三越站前店母親節檔期，也將從3／31開跑，3／31至4／13期間會員化妝品單筆消費滿3,000元送300元抵用券，且優惠期間將持續發放會員點數；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點（折合約200元價值）、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。

關鍵字：

京站, 女王節, 母親節, 滿千送百, 誠品expo

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