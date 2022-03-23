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莉莉柯林斯穿西裝帥翻！RALPH LAUREN秋冬黑白禮服大玩名媛風

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▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN稍早於紐約發表2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

RALPH LAUREN稍早於紐約發表2022秋冬系列，以回歸起點雋永的黑白風格展開，除了優雅的緊身亮片晚禮服之外，男士高級紫標系列Purple Label以清新圖案打造紳士風範。女星莉莉柯林斯（Lily Collins）穿著帥氣西裝現身看秀，成為另類亮點。

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）穿著書寫「RL」縮寫的毛衣開場。（圖／品牌提供）

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）穿著書寫「RL」縮寫的毛衣開場，奠定了女裝高雅奢華的基調，混搭是本季一大重頭戲，細條紋、千鳥格紋和蘇格蘭格紋等圖案取材自男裝，加上女性嫵媚輪廓，徹底打破性別界限。RALPH LAUREN禮服總是最優雅的存在，精緻珠飾、珠片和蕾絲細節遊走於緊身深V輪廓中，值得細細品味。

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲葛倫格及細條紋等傳統男裝圖案貫穿系列。（圖／品牌提供）

男裝高級紫標系列Purple Label也是看點，葛倫格及細條紋等傳統男裝圖案貫穿系列，配搭清新圖案和鮮明細節，實穿的針織衫、北歐毛衣、紅色羊毛Cavalry Riding大衣，剪裁合身簡單搭配就有魅力。

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲莉莉柯林斯（Lily Collins）、Jessica Chastain看秀。（圖／品牌提供）

設計師Ralph Lauren也提到，「數個月前，我決定在此親切的環境發表2022年秋冬系列時，烏克蘭仍未陷入戰亂。我們正目睹一場生靈塗炭的悲劇，實在難以想像。當時我只想到可以與團隊重遊舊地，向大家分享新系列，展現創意並帶來希冀。」也讓本季的黑白色調多了一絲深沉含義。女星莉莉柯林斯（Lily Collins）更是一改甜美風格，換上一身俐落剪裁的正式收腰西裝現身紐約現代藝術博物館看秀，英挺模樣讓人眼前一亮。

關鍵字：

RALPH LAUREN, RL, 莉莉柯林斯, Lily Collins

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