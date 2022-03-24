H＆M「100歲潮嬤」聯名必敗飾品細節一覽　豌豆耳環、青蛙胸針絕美

記者王則絲／台北報導

瑞典平價品牌H&M今年度的設計師聯名系列，找來「100歲潮嬤」艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）合作，系列以大膽浮誇的華麗作品為主，呼應艾瑞絲強烈的個人特質，其中配件單品是本次最不可錯過的重點。《ET FASHION》搶先帶大家一覽必敗飾品的實體細節，包括綠寶石青蛙胸針、豌豆耳環⋯⋯全都太美了。

▲H&M X IRIS APFEL系列將於3月31日開賣，其中飾品部分必敗。（圖／品牌提供）



艾瑞絲艾普菲爾曾說過，「珠寶配件才是最能變化造型的重點。」平時的她，最愛的就是大件的份量感飾品，在本次與H&M的聯名中，她加入了所有她熱愛的元素，包括甲蟲、青蛙⋯⋯等叢林風元素，還有可愛的植物、豌豆，全都化身為戒指、手環、胸針等單品，並鑲以滿滿鑽飾妝點，閃亮浮誇得可愛，充分展現她的個人特色。

▲焦點單品青蛙胸針，亦可作為項鍊使用，雖然體積不小，但是重量很輕盈，別在服裝上並不會造型衣服版型走樣。（圖／記者王則絲攝）



首先，來看到尚未開賣就已吸足注意力的水鑽綠寶石青蛙胸針，因拍攝視覺效果影響，胸針實體比照片上看起來更大，中間巨大的清透綠石貴氣十足，別在身上凸顯強大氣場，除了做為胸針、亦可當作項鍊搭配，同一個青蛙設計，也被運用於戒指和耳環上頭。

▲耳環單品以及本系列的包裝主題造型。（圖／記者王則絲攝）



耳環部分還有小白花豌豆的造型，垂墜式的豌豆莢裡藏著幾顆紅點斑斑的小豆子，帶有一絲奇幻感受，另外，甲蟲耳環的造型比較逼真一些，甲殼的光澤栩栩如生，腳上整排的水鑽鑲嵌則是讓華麗感大大提升。本系列的耳環以夾式為主，浮誇的設計下重量也比較重，因此用夾的其實也比較不會對耳洞造成負擔，令人眼睛一亮的是，就連包裝也都超用心，上頭艾瑞絲艾普菲爾的肖像插畫與碰撞色調，非常可愛。

▲項鍊部分單品。（圖／記者王則絲攝）



項鍊的部分則能看到粗鍊條鎖鏈貫穿，有鮮紅色、草綠色與龐克感的純黑色，戴在脖子上份量感超重，絕對成為穿搭亮點，前面看到的水鑽甲蟲，亦有以項鍊方式呈現。本次聯名代表元素青蛙與甲蟲，還成了室內鞋的設計主題，分別以綠色與黃色的絲質刺繡鞋面製成，整體相當柔軟，不過雖然是室內鞋，但是鞋底依然採用了硬底，所以要外穿也是沒問題的。

▲甲蟲、青蛙室內鞋。（圖／記者王則絲攝）

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