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蔡依林姊見新型汽座「相見恨晚」　戴絕版「錶王」當時尚媽咪

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▲▼蔡旻紋 。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

▲蔡旻紋一身優雅現身NUNA汽座發表會。（圖／NUNA提供）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）的姊姊蔡旻紋，今出席嬰童精品品牌Nuna年度新品發表會，身為二寶媽的她，見到能旋轉的兒童汽車座椅，頗有相見恨晚的感覺，她與大同家族第三代、Volvo凱銳汽車林傳凱育有1子1女都已上小學，沒有生第三胎的計畫，但她以過來人身分推薦汽座，一定要選擇親膚好材質、輕巧的款式，讓媽媽帶幼兒出門也能很優雅。

▲▼ 蔡旻紋 。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

▲蔡旻紋經常佩戴香奈兒耳環。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

蔡旻紋與大同集團第三代林傳凱愛情長跑10年修成正果，2010年結婚，幸福美滿，老公現任全球汽車後座娛樂系統霸主凱銳光電董事長，也是Volvo凱銳汽車經營者，她也貢獻一己之力，參與Volvo新莊旗艦展示暨服務中心的室內設計，也常在IG分享新車資訊，今談起兒童汽座特別有感。

▲▼蔡旻紋 。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

▲蔡旻紋穿休閒牛仔褲、Converse帆布鞋，搭配「錶王」PP已停產Ref.5024金錶與卡地亞LOVE手環。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

蔡旻紋不僅懂車，也是時尚通，她日常以休閒風格穿搭為主，但配件都大有來頭，最常佩戴香奈兒（香奈兒）各式耳環、項鍊與胸針，當遇上搭配障礙時，她建議黑與金的配色絕對不出錯，親自示範穿上牛仔褲、Converse帆布鞋，同時配上「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）已停產Ref.5024金錶與卡地亞LOVE手環，彰顯貴婦品味。

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關鍵字：

蔡依林, 蔡旻紋

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