日本推出《咒術》「乙骨憂太泡麵蓋」　由純愛戰士守護你的宵夜

記者王則絲／綜合報導

日本動畫《咒術迴戰》劇場版電影《咒術迴戰0》在台票房突破2億元，成為年輕人們間的最新話題，劇中主角乙骨憂太因浪漫情節被封為「純愛戰士」，瘋狂吸粉不輸給動畫裡人氣最高的「五條悟」。最近日本便推出了一款以乙骨憂太外型設計的「泡麵蓋」，讓粉絲們對泡麵的純愛也能由乙骨憂太來守護！簡直太帥了。

▲日本推出「乙骨憂太泡麵蓋」。（圖／翻攝自Furyu）

《咒術迴戰》動畫是在《鬼滅之刃》後開始風靡，被視為是《鬼滅之刃》全球大流行現象的接班人，在電影《咒術迴戰0》推出後，的確讓作品更廣為人知，粉絲急速增加當中。

由日本玩具公司Furyu（フリュー株式会社）旗下所推出的「泡麵蓋模型」系列，原先就有推出《咒術迴戰》主題的桌緣子，除了有最經典的「五條悟」之外，還有五條悟的摯友兼反派「夏油傑」的造型，為因應劇場版播出，今年特別推出了「乙骨憂太」款式，讓劇迷們倍感興奮。

▲《咒術迴戰》主題泡麵蓋模型。（圖／翻攝自Furyu）

乙骨憂太泡麵蓋模型約15公分高，穿著他獨有的白色制服，並背著他的武士刀咒具，頹廢的坐姿和招牌的黑眼圈呈現乙骨憂太的性格，做工細膩各個角度都沒有崩壞。愛吃泡麵的粉絲們，就讓超強大的乙骨憂太來守護你的宵夜。

▲乙骨憂太泡麵蓋細節。（圖／翻攝自Furyu）

《咒術迴戰》話題熱燒，看準商機，日前一卡通公司推出的「宿儺手指」一卡通，將噁心可怕的外型完全還原，還將封印符咒做成掛帶，3D立體的呈現超逼真，把劇中的經典要素融入生活，在瞬間引起粉絲議論，並且在開賣後秒售完，足見瘋搶程度。

▲「兩面宿儺手指一卡通」一推出造成粉絲瘋搶。（圖／翻攝自一卡通）