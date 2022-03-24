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學會製造神祕感！維持熱戀「5個祕訣」　交往越久越愛

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▲▼情侶維持熱戀的5個秘訣 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

▲愛情長跑維持熱度有秘訣。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人家說愛情在曖昧時最美，確定關係之後多希望永遠能維持在熱戀，但是交往越久，卻是更容易曝露缺點，想要維持感情熱度，以下5個妙招必須筆記。

▲▼情侶維持熱戀的5個秘訣 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

#偶爾製造浪漫驚喜

交往一久，關係容易變得平淡乏味，其實即便戀愛久了，激情也是可以維持的，不管交往多久，適當製造些浪漫驚喜是必要的，多點儀式感，為平淡日子增添更多亮點。

#別把注意力都放在對方身上

很多人一談戀愛就把重心放在另一半上，把自己原先的生活都弄丟，這樣非常不好，即便有對象，也要把自己的生活過得豐富多彩，才能充滿吸引力，若是你總是和另一半年在一起，時間久了對方也會厭煩你。

▲▼情侶維持熱戀的5個秘訣 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

#學習引導對方付出

談戀愛千萬不要一股腦地付出，兩人付出要平衡，戀情才能走得長久，建議有技巧性地引導，適時說出自己的需求，透露自己的心意，讓他心甘情願為你付出。

#拒絕冷暴力

性格不同的兩人，相處多少會遇到一些摩擦，當遇到問題時，把握坦誠溝通原則，千萬別冷暴力，總是要對方猜，不如坦白說出自己內心想法感受，才能從根本解決問題。

▲▼情侶維持熱戀的5個秘訣 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

#學會製造神祕感

戀愛中想持其保有吸引力，要學著為自己製造神祕感，不要總是什麼都和另一半全盤說出，讓他對你好奇，主動問你，平時也可以改變一點點穿衣風格，製造反差，讓他永遠覺得你很特別。

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關鍵字：

情侶, 戀愛, 熱戀, 秘訣

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