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Lisa穿CELINE帽T大剌剌遛狗　下秒脫上衣曬傲人「川字腹肌」

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK時尚資源相當亮眼，擁有CELINE全球品牌大使身份的Lisa，私下行頭更是直接被CELINE佔滿，只要是她穿過的單品都能引發討論，帶貨力十足。剛結束巴黎時裝周行程的Lisa，穿著寫有CELINE字樣的亮黃色帽T到處遊玩觀光，還遛狗、蹲在街頭相當率性大剌剌，結束行程返抵泰國機場，脫掉帽T綁在腰上，改以平價短版上衣露出傲人螞蟻腰，輕鬆遊走在精品與潮牌之間，再次展現超高穿搭力。

▲Lisa 。（圖／翻攝IG、微博）

▲Lisa 。（圖／翻攝IG、微博）

▲Lisa穿著CELINE Logo帽T牽狗狗在法國街頭，相當隨興。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

Lisa在結束巴黎時裝周的行程後，不忘趁機到處旅遊觀光、牽著狗狗漫步法國街頭，還接連在IG曬出照片寵粉，而私下造型總是惹人注目的她，近日再度以髮圈當手環掀起話題，這回她照樣盡責品牌代言人身份，穿著CELINE Logo帽T亮相，並以黑長褲、與品牌最新鍊帶包展現悠閒的率性感。

▲Lisa 。（圖／翻攝IG、微博）

▲Lisa 。（圖／翻攝IG、微博）

▲Lisa抵達泰國機場後改穿短版上衣「炫腹」。（圖 / 翻攝微博）

總能輕鬆遊走在各種穿搭的Lisa，從巴黎抵達泰國機場後，改穿著小眾品牌Praying短版上衣「炫腹」入境，畢竟不同於巴黎，泰國的氣候十分溫暖，只見她將剛剛脫下的CELINE帽T綁在腰上，巧妙曬出性感馬甲川字之餘，也為穿搭注入層次感，另外戴上的多條項鍊則帶來點睛之筆，在極簡造型中照樣充滿亮點，輕鬆轉換風格的超高駕馭力再度驚艷粉絲。

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