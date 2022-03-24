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Tiffany靠「拉領口」小心機耍辣　運動裝「胸前陰影」噴發性感

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記者王蓁蓁 / 台北報導

前少女時代成員中被公認是「最佳美腿比例」的Tiffany，日前在IG以一身浪漫的嫩粉針織裝擺拍，就算全身包緊緊，也不忘拉下領口露出香肩，搭配她一頭長捲髮，甜美的微辣氣息隨之迸發，而這也不是她第一次運用拉領口的方式耍性感了，前陣子將一套運動連身衣直接穿成火辣一字領，大方曬出她纖細肩頸曲線，令網友十分驚豔：「運動裝也能這麼辣」！

Tiffany雖然只有163公分的身高，但絕佳的美腿比例加上好身材，不論穿上任何服裝都能引來關注，也經常能在各大時尚場合與雜誌中看見她的身影，前陣子在韓版《ELLE》雜誌中，Tiffany為香氛品牌Atelier Cologne拍攝了一系列浪漫大片，她環繞著花朵植物的畫面，更被粉絲大讚根本是「人間妖精」。

▲Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany 。（圖／翻攝IG）

私下穿搭也十分精彩的Tiffany，近日以一套Ferragamo的粉色針織裝迎接春天，只見她將原先V字領口向側邊一拉，纖細肩頸曲線瞬間一覽無遺，巧妙展現了性感小心機，而一頭長捲髮也隨意遊走在香肩，增添慵懶氛圍，最後手提白色水桶包點綴，看似全身包緊緊的簡單造型輕鬆穿出亮點。

▲Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany 。（圖／翻攝IG）

過去Tiffany也曾將Air Jordan的機能運動套裝，運用「拉領口」的方式注入巧思，大方曬出直角肩與纖瘦鎖骨，直接讓充滿率性感的運動服，散發火辣氣息，胸前陰影在黑色細肩內衣的襯托下更是難以忽視，搭配俏皮的雙丸子頭，同時集可愛與惹火於一身，再次擄獲粉絲們的心。

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