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風・Luxury／寶格麗登史上最薄機械錶寶座　厚度如20分歐元硬幣

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▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗限量10只的Octo Finissimo Ultra腕錶創下史上最纖薄機械錶紀錄。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Octo Finissimo Ultra腕錶厚度僅1.80毫米，相當於20分歐元硬幣厚度。

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗挑戰世上最纖薄機械錶成功！今年推出由內而外厚度如20分歐元硬幣、僅1.80毫米的Octo Finissimo Ultra腕錶，以0.20毫米之差，擠下伯爵（PIAGET）2020年打造的厚度2毫米Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，登上史上最薄機械錶寶座，新錶還結合新科技，發條盒上鐫刻QR Code帶領錶主遨遊高級製錶世界，隨錶附一件NFT作品，證明其真品身分且獨一無二，探索專屬數位宇宙，限量10只。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲伯爵2020年推出錶殼連同機芯僅2毫米的Altiplano Ultimate Concept腕錶，當時創下最纖薄機械錶紀錄。（圖／伯爵提供）

Octo系列邁入高級複雜製錶10周年，Octo Finissimo已刷新8項世界超薄錶紀錄，包括超薄手動陀飛輪腕錶、超薄三問腕錶、超薄自動腕錶、超薄自動陀飛輪腕錶、超薄兩地時區計時腕錶、超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶、超薄萬年曆腕錶，甫亮相的Octo Finissimo Ultra腕錶則締造第8項最纖薄機械錶紀錄，將錶背作為夾板，完美整合BVL Calibre 180機芯的170枚零件，而時間顯示採偏心時分盤與小秒盤設計，避免交疊增加厚度。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗歷來創下世界超薄紀錄的8款錶，涵蓋計時、問錶與天文複雜功能。

除了超級薄的機芯助攻，寶格麗也重新設計錶鍊與摺疊扣，才能延續錶殼史無前例的纖薄度，Octo Finissimo Ultra腕錶的錶鍊厚度是原版的二分之一，而另一挑戰是超薄錶也要兼顧堅固耐用，硬度成為關鍵，此錶款的錶殼中層、錶圈、鈦金屬錶耳、錶背夾板等均採用碳化鎢材質，成就強悍錶體；錶冠則改為嵌入兩顆水平型旋鈕，一個用於上鍊、另一則為設定時間功能，品牌已為此錶提出8項專利申請。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗針對第8項超薄世界紀錄的Octo Finissimo Ultra腕錶提出8項專利申請。

為慶祝Octo Finissimo問世10周年，寶格麗推出各限量200只的10周年紀念版Octo Finissimo Automatic 超薄自動腕錶與Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 超薄兩地時區計時腕錶，亮點是面盤上如鉛筆所繪的功能盤、時標等線條，源自產品設計執行總監 Fabrizio Buonamassa StiglianiFabrizio Buonamassa Stigliani 創作的第一張草圖，別具意義。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Octo Finissimo 10周年特別版面盤裝飾第一張草圖的圖案，超薄兩地時區計時腕錶（左）559,000元，超薄自動錶462,600元。

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關鍵字：

風Luxury, BVLGARI, 寶格麗, 伯爵, PIAGET

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