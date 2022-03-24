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三星在台推出BESPOKE家電系列　最迷人之處就是增進家裡的「顏值」

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▲三星、伊萊克斯時尚家電系列。（圖／各品牌提供）

▲三星推出旗下以設計為主打的BESPOKE家電系列。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

家電在疫情時代越來越夯，可能是因為大家體會到在家中的時光越來越重要，不僅是舒適度要提升，視覺感自然也是重點，南韓品牌三星近期在台發表旗下BESPOKE家電系列，以簡單順眼的線條，要讓家中顏值大增，讓該品牌在台的家電策略注入一股活水。

近年來因應居家佈置易受重視的趨勢，所有家電品牌都在強化自己的外觀設計，但高顏值不是自己說了算，三星的BESPOKE設計系列，在之前的CES展中初登場，便引起一股討論，在另一韓廠LG決定將宣傳重點放在旗下高端家電系列之後，三星也在今年宣佈這令人視覺舒適的系列在台上市，然而價格也是高標，其無線變頻吸塵器的定價甚至逼近4萬元，成為目前市售最高價的無線吸塵器。

▲三星、伊萊克斯時尚家電系列。（圖／各品牌提供）

BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱將操控面板全數配置於內部，讓外觀達到絕對的俐落極簡，配備FlexZoneT獨立變溫室，可提供5種保鮮模式；Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，味道不會互相影響，內建的自動注水壺，另可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等添加風味，雙製冰機也能製作普通方形冰塊與碎冰。

在台上市的雙循環四門旗艦冰箱顏色為粉白配色，據業者表示這是市場調查後，消費者最能喜愛跟接受的顏色，而其實BESPOKE旗艦冰箱為符合設計需求，在部分市場是有提供選擇面板顏色的服務，這點三星也表示將會持續朝此類服務評估邁進，該款冰箱售價為129,000元。

▲三星、伊萊克斯時尚家電系列。（圖／各品牌提供）

另外BESPOKE也推出「Jet無線變頻吸塵器」，配備All-in-One旋風集塵充電座，可將自動除塵、充電、配件收納功能全部整合，自動清空集塵盒免倒灰塵，機身提供210W吸力，續航力最長可達60分鐘，並可更換備用電池。提供皎月白與夜幕藍兩色機身，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，兩機售價分別為34,900元與39,900元，以上產品均從3月下旬陸續於台灣上市。

▲三星、伊萊克斯時尚家電系列。（圖／各品牌提供）

另一講求設計感的瑞典家電品牌伊萊克斯，近期也看好精緻專業家電市場，推出旗下全新品牌Vintec，首款產品為獨立式酒櫃，強調以多溫溫控模式提供更廣的溫度範圍，最高溫區在12度C到18度C之間，最低溫區在6度C到12度C之間，靈活提供多種佳釀理想儲藏溫度。另可結合專屬APP管理藏酒，還能以人工智慧標籤識別，自動存取超過1300萬的葡萄酒資料庫。

▲三星、伊萊克斯時尚家電系列。（圖／各品牌提供）

Vintec獨立式酒櫃強調於丹麥製造和設計，以一體成形無邊界黑色玻璃門片，搭配隱藏把手的簡約設計，配以雙層抗紫外線玻璃門避免光照變質。機內搭載無紫外線LED照明，採用多元酒架展示模式，提供水平、瓶頸並放及立架展示三種儲酒方式。目前已在台上市，售價99,900元起。

關鍵字：

三星, SAMSUNG, 家電, BESPOKE, 伊萊克斯, Vintec

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