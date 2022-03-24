85度C卡娜赫拉粉紅蛋糕、Mister Donut抹茶系列好療癒　舒心甜點吃起來





▲85度Ｃ、Mister Donut均推出聯名甜點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年四季都是吃甜點的好時機，即便是今天心情有些不美麗，或是今天心情特別好，都能用甜點來為生活加分，在這慢慢迎向春暖花開的時機，85度Ｃ、Mister Donut也推出多款應景的甜點，無論是超可愛的卡娜赫拉造型蛋糕，或是為苦回甘滋味的抹茶甜甜圈，都能在生活片段創造自己的舒心時刻。

85度C Ｘ 卡娜赫拉的小動物

擅長製作療癒系蛋糕的85度Ｃ，在去年底推出與卡娜赫拉小動物聯名系列，就有許多人敲碗等二波，春天到來正式適合卡娜赫拉的粉紅色，怎麼能錯過再推聯名的時機呢？本次再推最萌P助與粉紅兔兔化身可愛造型蛋糕，包括大頭造型「粉紅兔兔-甜蜜草莓」，以及2款切片蛋糕「粉紅兔兔-可愛蘑菇」、「P助-歡樂小鴨」光看就心情好啊。

「粉紅兔兔-甜蜜草莓」造型蛋糕以桔香戚風蛋糕為主體，內餡由草莓慕斯和香草慕斯一層一層堆疊，包覆著Q彈可口的布丁與莓果Q凍，售價550元；「粉紅兔兔-可愛蘑菇」戚風蛋糕為底，搭配紅桃慕斯和香草慕斯，內餡還有法國BOIRON玫瑰紅桃Q凍、比利時愛迪亞水蜜桃餡；「P助-歡樂小鴨」則使用柳橙慕斯與柳橙果醬，搭配義大利的高爾夫耐烤檸檬卡士達餡，售價均為75元。

Mister Donut Ｘ 一〇八抹茶茶廊

Mister Donut近期與北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」首次聯名，採用京都宇治一番茶入料，共同創作9款日式意象濃厚的茶系列甜甜圈與點心。為灌注抹茶魅力，聯名產品特別以店舖熱銷的抹茶、焙茶風味為核心主軸，可體會到茶的甘味、苦味平衡，與圓潤順口的風味，以及經焙火的工序後富有的濃郁堅果味，中段帶有木質香氣，尾韻焦糖氣息，是能慢慢品嚐的好味道。

此外以另一明星商品日式蕨餅為靈感，開發出「豆香抹茶波堤」、「雙層抹茶豆香波堤」，有蕨餅般Q彈、黃豆香與茶韻結合風味；「日式抹茶巧貝」、「日式焙茶巧貝」則以大判燒為發想，將鬆軟巧貝甜甜圈，分別搭配宇治抹茶卡士達或焙茶抹茶卡士達醬調製的內餡，外層再輕裹特製抹茶或焙茶可可醬，有豐富醇厚的茶香，也很值得一試。

同場加映：八月堂的雙茶季

可頌專賣的八月堂，從3／25起也推出以茶系列為主軸、兩款茶系列口味可頌，包括日本進口抹茶粉搭配濃厚抹茶卡士達內餡，加上蜜紅豆混合鮮奶製成香濃紅豆內餡的「宇治金時可頌」，以及台灣南投高山烏龍茶，焙火烘烤的清雅茶香、融合滑順卡士達醬的「焙香烏龍茶可頌」，感受兩地不同的細膩風味。