金多美4款腮紅妝超減齡！眼下打圈最溫柔，側刷一筆秒Get精緻小臉

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星金多美靠著《梨泰院Class》和《那年，我們的夏天》走紅，不只演技備受肯定，單眼皮、散發獨特魅力的清純長相，更是讓人越看越著迷的關鍵，她的消腫眼妝也因此在網上引起討論，紅通通的「減齡腮紅」更是春夏少不了的彩妝流行趨勢！

1.眼下腮紅

眼下腮紅顧名思義是將腮紅打在眼睛下方的顴骨高處，並利用打圈輕刷的方式，打造出通紅、微醺的迷人妝感，也可利用斜刷，將腮紅從顴骨高處向太陽穴方向帶出，來柔和面部輪廓，能使整體妝容更加溫柔有氣質。

▲金多美的眼下腮紅超減齡。（圖／翻攝IG@d_a___m_i，下同）

▲眼下腮紅示意圖。（圖／翻攝小紅書@lagirl，下同）

2.瘦臉腮紅

瘦臉腮紅最適合圓臉及方臉的女生使用，將腮紅以斜刷的方式，由臉頰側邊的位置往太陽穴的方向斜刷，再配合鼻頭打亮，能夠打造出修容效果，使五官更加立體，告別肉肉嬰兒肥！

3.蘋果肌腮紅

只要將腮紅由蘋果肌的位置，平行橫向往兩側刷，就能夠縮短長臉比例，使面部比例看上去更勻稱。這種畫法會使腮紅妝更加澎潤，雖然無法達到瘦臉的效果，卻能打造剛運動完，紅潤自然的好氣色，甚至還有鄰家女孩的親切感。

4.通透感無腮紅妝容

除了超有存在感的曬傷腮紅，金多美私底下最喜歡自然的妝容，因此經常能在IG看到，她僅畫上提神眼妝的通透感無腮紅妝容，就算少了腮紅，依舊不減金多美的女神魅力。

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