52歲翹臀珍連體衣極致性感！　只遮一層「超透薄紗」長腿好逼人

▲珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）出席iHeart Radio 音樂獎。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

52歲J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）昨（23日）出席iHeart Radio 音樂獎，一舉領下icon偶像獎，上場時她更身穿一套墨綠色透視薄紗禮服展現姣好身材，不僅深V一口氣開到腰間，大曬修長美腿讓人眼睛離不開，網友驚呼：「為她量身打造的」、「身材太絕了」。

▲珍妮佛羅培茲相中法國知名設計品牌Stephane Rolland 2022春夏系列高級訂製服。（圖／路透）

珍妮佛羅培茲身材保養得如同少女已經不是秘密，這次紅毯戰袍相中法國知名設計品牌Stephane Rolland 2022春夏系列高級訂製服，她穿著輕盈的墨綠色禮服，上緊下寬的輪廓非常迷人，尤其是不對稱的領口細節，將半肩曲線流露，伴隨向下開的極致深V，尺度拿捏得恰到好處。最後在腰間點綴上一顆寶石，成為畫龍點睛的亮點增添神秘感。

珍妮佛羅培茲也順勢大方放送一雙長腿，藏在飄舞的透視裙身之下，華麗的抓皺細節中讓好身材呼之欲出。厲害的是珍妮佛羅培茲很懂得駕馭禮服，完全像是為她身材量身打造一般，S曲線分明具有巨星氣場，也掀起網友討論，「她穿非常合理」、「喜歡這種身材」、「比模特兒還好看」。