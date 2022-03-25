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你不是真的外向！「假性外向者」6個特徵　人緣極好只有獨處最放鬆

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實習記者施至真／綜合報導

仔細觀察身邊，會發現有些朋友雖然和大家都相處得好，但卻經常發出一個人出去玩的生活照。這種「假性外向者」因為人緣極好，因此身邊總是圍繞著一群朋友，但實際上，他們內心更渴望一個人待著，享受獨處時光，快來看看以下「6項特徵」說不定你就是我們今天要討論的假性外向者。

▲「假性外向者」6特徵搶先看。（圖／翻攝免費圖庫unsplas）

▲「假性外向者」的6項特徵。（圖／翻攝免費圖庫Unsplash，下同）

1.表面幽默，但內在成熟

假性外向者總是以笑臉迎人，看似沒有什麼事能打倒他們，然而實際上，他們的心理年齡可能遠比你想像的成熟許多，只是為了打造幽默討喜的形象，才假扮成一副樂天派的輕鬆模樣。

2.受傷卻不容易被發現

朋友們往往很難觀察到假性外向者正在難過，因為他們的心思細膩、敏感，且不習慣將自己的負面情緒帶給別人，因此擅長將情緒隱藏起來；另外，如果他們不確定對方是否願意傾聽自己的煩惱，就會默默躲起來療傷。

▲「假性外向者」6特徵搶先看。（圖／翻攝免費圖庫unsplas）

3.大家眼中是好人緣代表

雖然擁有外向的性格，但與真正外向的人相比，他們的心思更加細膩，也更懂得察言觀色與隨機應變，能夠收放自如的性格，是討人喜歡的關鍵，也因此，假性外向者比真正外向的人更受歡迎。

4.面對不同人，會表現不同個性

假性外向者擁有多種個性，面對性格開朗的人，他們會用大方活潑的態度，來與人建立關係，而內在成熟的他們，也能以懂事的態度，一秒變成嚴肅的大人，這種多面向的性格與特質，能夠讓他們輕鬆結識各種不同背景、個性的朋友。

▲「假性外向者」6特徵搶先看。（圖／翻攝免費圖庫unsplas）

5.善於聆聽，但卻不會傾訴

不論對方分享的事情是好是壞，假性外向者都能給出一個讓對方感到滿意的答案，雖然他們善於傾聽及給予回應，但卻很少將自己的心裡話向人傾訴，因為不懂得如何開口，更害怕會造成別人的負擔，因此寧可選擇默默自己將煩惱消化掉。

6.享受獨處時光

假性外向者並不是在與人交際時，以虛情假意待人，而是利用一顆真誠的心在與他人相處，因此每一次社交結束後，都會耗盡他們的能量，反而需要利用一個人獨處的時光，做一些能讓自己放鬆的事，才能真正舒緩情緒，迎接下一次的聚會。

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關鍵字：

外向, 假性外向, 個性, 好人緣, 獨處

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