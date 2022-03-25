45歲像20歲！辣媽林書煒與女兒同框　網看呆：根本姐妹

▲林書煒與女兒同框如同姊妹。照片來源：林書煒Instagram

圖、文／東森自然美提供

資深人氣主持人林書煒和暢銷作家蔡詩萍的寶貝女兒今年已經17歲，爸爸蔡詩萍日前在臉書曬出女兒舞會照引起騷動，女兒身穿一襲火辣藍色洋裝，不僅大開深V，還開高衩露出美腿，讓網友急喊林書煒和蔡詩萍「岳母」、「岳父」，另外，有眼尖網友更發現，辣媽林書煒逆齡到不科學，站在女兒旁邊根本像姐妹一樣，紛紛敲碗凍齡秘訣，林書煒也大方公開讓自己看起來「45歲像20歲」的秘密武器，就是神級抗老乳霜BIO UP科美研「高純度酒粕胎盤彈潤霜」！

有一種年輕是「與女兒像閨蜜」！想要跟女兒像姐妹一樣，除了要養成規律運動的好習慣，在保養方面更是不能偷懶，最重要的，是要找到自己的命定保養品，林書煒表示，自己屬於敏感膚質，多年來一直找不到適合自己的乳霜，直到遇到BIO UP科美研「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，在守護肌膚的前提下，能夠保濕、緊緻、亮白一氣呵成，輕輕一抹就找回充滿彈性水嫩的青春神采，可以說是敏感肌的救星無誤。

林書煒的命定乳霜！高純度酒粕胎盤彈潤霜「彈力絲線」全面彈潤緊實

而這瓶高純度酒粕胎盤彈潤霜小名又叫做極限霜，最令人驚豔的就是「彈力絲線」效果，以5G飆速達到全方面的彈潤緊實，原本林書煒還有點擔心「拉絲質地」會不會很黏膩造成肌膚負擔，沒想到使用後立刻改觀，「擦起來很清爽也很好吸收，對於臉部輪廓緊緻也超有感，是一擦就會愛上拉絲的神奇極限霜」，林書煒每天保養時都很享受緊緻美肌的魅力，這也是她在鏡頭前零死角的美顏術秘訣。

▲林書煒每天保養時都很享受BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」緊緻美肌的魅力。

林書煒也透露自己的按摩小撇步，可以幫助保養快速發揮功效，「從下巴開始由下往上推做拉提動作，就可以簡單拉出臉部線條，之後再透過掌心溫度輕柔按壓、包覆臉部肌膚，加速肌膚的吸收，簡單的按摩動作，不僅讓肌膚清爽舒服，也能維持彈力與緊實」，比較疲累的時候，林書煒也會用指腹點壓局部加強舒壓，另外，也會透過「厚敷」幫肌膚鎖水，同時也能達到縮小毛孔的效果，細心呵護寵愛每一寸肌膚。

▲BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」搭配按摩手法，幫助保養快速吸收，維持女神緊緻小臉蛋。

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想跟辣媽林書煒一樣，擁有站在女兒身邊就像是閨蜜的逆齡顏值，3/27(日)00:00敬請鎖定東森購物47台，超殺優惠僅此一檔，不要再錯過主持女神最愛的極限霜。跟著林書煒的保養腳步走就對了，尤其若是敏感肌，更要小心選擇保養品，神級抗老乳霜BIO UP科美研「高純度酒粕胎盤彈潤霜」不僅征服敏感肌，更是征服林書煒的心，誰說媽媽就一定是黃臉婆，只要規律運動、控制飲食、找到命定保養品，就能讓自己越活越美麗，跟女兒同框時，自信大聲的說「這是我閨蜜」！

林書煒x彈潤霜影音：https://www.youtube.com/watch?v=R1Qz8c_0YAo

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