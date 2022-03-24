孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開

記者王則絲／台北報導

韓女星孫藝珍與玄彬即將在3月31日舉行世紀婚禮，不過到現在婚紗照都還保密到家，近日孫藝珍登上韓版《VOGUE》四月號，陸續釋出一系列絕美大片，率先一解粉絲們的照片荒，只見準新娘孫藝珍難得尺度大開，不只有透視網狀背心造型，還穿著深V馬甲秀出姣好身材，「項鍊卡溝」太令人害羞了。

孫藝珍與田美都、金智賢主演韓劇《三十九》現正熱播中，描述三位閨蜜在39歲發生的故事，同期與多部大熱韓劇比拼，依然有不錯的成績。孫藝珍平時以高雅的造型為主，雖然擁有神仙級的身材，但是鮮少大方露肉，這次拍攝雜誌畫報，玄彬似乎是沒管著，讓孫藝珍性感尺度大開！

孫藝珍以成熟優雅的風格，換穿多套服裝演繹Pomellato珠寶系列，其中一套來自Salvatore Ferragamo的「全透視」網狀背心造型，就顯得十足撩人，雖然裡頭穿著膚色馬甲做好防護措施，但是若隱若現的視覺效果依然令人看得害羞臉紅。

另一套YOOX軍綠馬甲造型裡，孫藝珍則表現出帥氣氛圍，深V馬甲托出胸前傲人曲線，搭以垂墜長項鍊，正好卡在深溝位置，好身材讓人看傻了眼。下秒孫藝珍再換上她最熟悉的西裝造型，MaxMara的駝色西裝使幹練氣場油然而生，不過裡頭僅以抹胸小可愛作為內搭，中空裝露出大面積肌膚，又是一挑戰尺度的造型。