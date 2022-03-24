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凱特王子妃露肩晚禮服美翻　女王出借珠寶添貴氣

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦出席牙買加總督Patrick Allen夫婦主持的晚宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子夫婦加勒比海之行馬不停蹄，抵達牙買加第二天上午與牙買加總理Andrew Holness會面，並造訪醫療與教育機構，凱特王子妃以俐落的商務風格白色褲裝現身；晚間則出席由總督Patrick Allen夫婦主持的晚宴，凱特換上露肩綠色禮服搭配向英國伊莉莎白二世女王借的珠寶，優雅極了。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲身穿綠色露肩禮服的凱特王子妃（左），所到之處都是鎂光燈的焦點。（圖／路透社）

凱特在牙買加晚宴選穿綠色禮服，毫無疑問是呼應牙買加國旗色，向該國致敬之意，此晚禮服出自她的愛牌Jenny Packham，採綴以紗質荷葉邊露肩設計，從領口至腰際與蓬裙上方裝飾亮片；凱特同時別上英國王室徽章與皇家維多利亞勳章，她通常還會戴上冠冕，但此次改戴女王出借的鑲鑽與祖母綠垂墜式耳環與手鍊，更加吸睛。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特戴向英國女王伊莉莎白二世借的祖母綠鑽石耳環，搭配綠色晚禮服。（圖／路透社）

而日間行程，凱特為都會女性示範出色穿搭，一身愛牌Alexander McQueen白色西裝外套與長褲，但大膽搭配橘色的英國品牌Ridley London絲質襯衫，為正式套裝增添活潑氣息，她也罕見搭配亮色系的橘色手提包，為1960年代珠飾木提把的古董包。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲牙買加第二天的日間行程，凱特穿Alexander McQueen白色褲裝搭配橘色襯衫。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 威廉王子

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