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《怪獸電力公司》能量瓶行動充超級逼真！秒變「驚嚇專員」讓業績爆衝

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實習記者施至真／綜合報導

怪獸電力公司的粉絲看過來！雖然無法親自前往迪士尼暢遊，但家中可愛的迪士尼小物還是不能少，這回日本Hamee公司就推出了一款「尖叫收集罐行充」，把黃色圓滾滾的瓶身與細節神還原，做成現代人出門必備的行動電源，使用時一旁的計數器還會發光，配上專屬的裝飾貼紙更是精緻度破表，讓人等不及想收藏。

《怪獸電力公司》中有許多特殊角色、物品，其中靠著小孩驚聲尖叫來收集能源的「尖叫收集罐」就令人印象深刻。日本Hamee這回就推出以它為靈感，推出了外型仿真的行動電源，從瓶身形狀到顏色、刻度等細節都神還原，拿在手上可愛到爆。

▲《怪獸電力公司》能量瓶行充。（圖／翻攝Hamee網站）

▲「尖叫收集罐」行動電源。（圖／翻攝Hamee網站，下同）

這款行動充電器的容量有5000mAh，很適合上班族日常通勤使用，充電時瓶身上的能量計數器，會隨著殘餘能量調整高度，再附上一條黃色充電線與系列裝飾貼紙，隨你怎麼貼都可以，打造屬於你獨一無二的「尖叫收集罐」，身為《怪獸電力公司》的鐵粉，驚嚇專員的賺錢工具絕對要必備。

▲《怪獸電力公司》能量瓶行充。（圖／翻攝Hamee網站）

▲連細節都非常精緻，讓人等不及想收藏。

另外，日本迪士尼則是趁著復活節推出一系列超實用的「奇奇與蒂蒂」商品，除了印有蒂蒂被小雞欺負的行動電源之外，更實用的絕對是蛋型便條筆記本。筆記本的外觀以復活節彩蛋為構思，打開內層會看到5款不同設計的便條紙，可以寫小紙條、畫畫、作筆記等功用，就算直立放在桌上當擺設也超可愛，讓粉絲們看了心動不已。

▲《怪獸電力公司》能量瓶行充。（圖／翻攝shopdisney網站）

▲復活節限定奇奇與蒂蒂行動電源。（圖／翻攝shopdisney網站，下同）

▲《怪獸電力公司》能量瓶行充。（圖／翻攝Hamee網站）

▲奇奇與蒂蒂蛋型便條筆記本。

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關鍵字：

怪獸電力公司, 迪士尼, 尖叫收集罐, 行充, 行動充電器, 通勤必備

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