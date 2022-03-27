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頭髮斷裂竟和梳子有關！3款梳子推薦幫頭皮按摩　在家也有沙龍級享受

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文／女子學

每回上 Salon，最期待的是除了可以換個新造型、呈現不同風格形象外，過程中搭配設計師的按摩服務，也是一大享受：從頭部、肩頸，再到手臂、背部，以柔和的按壓，讓我們有著極致的放鬆感！

為了提升按摩的舒適度，設計師有時會選擇用梳子加強，幫助頭皮上的毛囊有更順暢的血液循環，帶走多餘油脂皮屑，維持髮根健康。但，「工欲善其事，必先利其器」——必須先有一把好梳子，才能達到確實的按摩效果，以下推薦 3 個品牌不同材質的梳子，大家可依照個人需求和習慣挑選，即使在家也能做出沙龍級的呵護！

1. Pandora’s Beauty Box 經典黃金梳

▲頭髮斷裂、脫落竟和梳子有關。（圖／翻攝Pandora’s Beauty Box 潘朵拉的美妝盒 粉專）

▲經典黃金梳。（圖／翻攝FB@Pandora’s Beauty Box 潘朵拉的美妝盒） 

在中醫的觀點裡，認為頭是「諸陽之首」，透過梳理時增加緩衝、刺激頭部穴位，使疏通經絡、調節神經，促進良好的血液循環與新陳代謝，只要頭部狀態穩定，整個人的精神氣色也會隨之改善。

Pandora’s Beauty Box 品牌為製造專業髮梳起家，具有 70 年以上的傳承經驗，熱銷人氣商品「經典黃金梳」，設計理念來自於中醫針灸的邏輯，選用鍍 24K 黃金針，以傳導電波的原理，帶動穴位深層按摩，提升頭皮活絡、增強毛髮生長，進而達成日常保健的願景。

2. 黑淬絲 氣墊按摩梳

▲頭髮斷裂、脫落竟和梳子有關。（圖／翻攝Pandora’s Beauty Box 潘朵拉的美妝盒 粉專）

▲氣墊按摩梳。（圖／翻攝黑淬絲官網）

相信，大家都有因為選錯梳子，導致梳理時非但無法梳順，反而掉落一堆頭髮，久而久之就連原本的好髮質都受到傷害，變得粗糙脆弱。

MIT 製造的黑淬絲「氣墊按摩梳」具有三大特性：一是櫸木握把，符合人體工學設計，手感溫潤好握好梳；二是圓潤竹針，竹針比木頭更堅韌有彈性且相較於金屬製針頭顯得溫和許多，並改善了塑料梳針易有的靜電困擾，也大幅降低對頭皮的刺激；三是大面積的氣墊設計，調節緩衝梳頭時的力道，還可用來輕拍做頭皮和肩頸的按摩，輕鬆得到 SPA 級的舒壓感，讓梳頭也是一種享受。

此外，貼心的黑淬絲特別推出兩種尺寸的氣墊梳，有大有小方便日常使用或旅遊攜帶，不管在哪裡都能立即開展頭皮的深層沙龍！

3. ACCA KAPPA 古堤木鬃毛單絲整髮圓梳

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

鬃毛梳向來以輕巧、溫和的質地，帶給我們細緻的舒適呵護。來自義大利的品牌 ACCA KAPPA，創立於 1869 年，至今已有 150 年以上的歷史，商品充滿深厚的文化氣息，強調對生活細節的感受和體悟，主打香氛、沐浴品和手工髮梳、髮品等質感生活備品。

這款「古堤木鬃毛單絲整髮圓梳」結合單絲尼龍細絲，梳理時可輕鬆梳開糾結的髮絲，並使用與毛髮特性相近的豬鬃毛，用來修護毛鱗片，維持秀髮的光澤豐盈。另外，古木設計的握把不僅好拿，輕巧的手感更是讓人一使用就愛上！

至於梳頭的時間點，則可因應個人需求，決定於洗頭前後操作：洗頭前梳頭是以清潔為導向，目的在於去除頭皮油脂和老廢角質；洗頭後梳頭則是按摩放鬆的概念，在頭皮最乾淨、沒有油脂角質包覆時，更能促進循環、活絡毛囊。每天抓些時間梳梳頭，不只紓壓放鬆，也能助長毛髮生長和頭皮的健康喔！

延伸閱讀：

中醫師分享養髮秘方：用食療與穴位按摩，找回產後亮麗豐盈的秀髮

詢問度超高！姊妹圈大推的 5 款熱賣洗髮精：日系黑淬絲、韓系 Elastine…深入修護散發清新氣質

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 髮質, 健康, 梳子, 熱門文章, 女子愛美麗, 彩妝保養

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