《社內相親》安孝燮私服最愛3大單品公開　隨便套一件帽T都帥翻

記者王則絲／台北報導

近期熱播韓劇《社內相親》聲勢看漲，收視屢創佳績，主演女星金世正與男主角安孝燮，也因幽默搞笑且真實的演出瘋狂吸粉，其中安孝燮的IG粉絲數還一舉突破到超過540萬，不同於劇中的霸道總裁總是穿西裝，私下的安孝燮其實喜歡舒適休閒的穿搭，以下一起來看看我們「始祖鳥」私服最常出現的單品有哪些？

▲安孝燮私下模樣與劇中霸道總裁形象大不相同。（圖／翻攝自SBS）



＃帽T

和多數大男孩一樣，怎麼可能喜歡天天穿拘謹的西裝，安孝燮平常喜歡穿的是各式帽T，由於擁有187公分的高挑身材，帽T隨意套上身便挺拔有型，輕鬆休閒卻不頹廢，戴起帽子的模樣也頗有反差萌。

▲安孝燮最愛各式帽T穿搭。（圖／翻攝自IG@imhyoseop）



＃高領

觀察安孝燮私下的穿搭可以發現，他經常穿著高領的上衣，包括保暖的針織上衣，營造歐爸溫暖氛圍，羔羊毛的拉鍊領上衣則是帶出帥氣街頭韻味，另外，他也會運用綴有花邊的高領襯衫增加造型度，內搭在衛衣、皮革外套內，製造衝突的美感，穿搭很有一套。

▲安孝燮的高領穿搭術。（圖／翻攝自IG@imhyoseop）



＃圍巾

除了高領之外，安孝燮私下也喜歡用圍巾，看來他還蠻怕冷的。像是大外套、毛帽加上圍巾，打造純粹的超保暖穿搭，而若是想增加造型層次感的話，他也會在牛仔外套裡搭上同色系的花紋絲巾，相當獨特有型，並不會有過於陰柔的感覺。

▲安孝燮喜歡將圍巾作為純粹保暖，或是提升穿搭層次。（圖／翻攝自IG@imhyoseop）