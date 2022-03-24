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隋棠認了老公「對美感不在行」　穿Loro Piana只信自己眼光

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▲隋棠出席Loro Piana 新光三越A4店舖重新開幕活動。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品Loro Piana新光三越A4店舖重新開幕，於今（24日）請到藝人隋棠演繹全新春夏系列，她以亮色系黃色連衣裙現身，輕鬆不費力的優雅是她所喜愛的，那麼私下老公Tony會不會幫她搭配衣服？隋棠停頓了一下發話：「他如果會的話，我也不敢嘗試！」顯然對於老公的穿衣品味打上問號。

▲隋棠 。（圖／品牌提供）

▲隋棠 。（圖／品牌提供）

▲隋棠演繹Loro Piana 2022 春夏系列飄逸優雅的裙裝 。（圖／品牌提供）

隋棠是品牌死忠粉，她非常喜愛今天演繹的兩套黃白色洋裝，很適合夏天，她提到：「品牌的面料一直是我喜歡的，功能性強又很輕盈舒服，很義式優雅。」她坦言自己最注重穿搭要自在、好搭配以及質感，針對穿搭新手，隋棠大推「Inside Out 」包款，包款可內外翻轉使用，可以從日常服裝做搭配。

▲隋棠 。（圖／品牌提供）

▲隋棠挑衣服不問老公意見。（圖／品牌提供）

隋棠對穿著很有主見，她說自己幾乎不會問另一半的意見，「女孩穿衣服就是自己舒服就好，除非是跟他約會，會問一下他喜不喜歡。」而且老公Tony的風格非常簡單，幾乎就是T恤短褲拖鞋，至於有沒有讓老公當「造型師」幫自己搭配過？隋棠發話：「我老公如果會（搭配）的話，我可能也不敢嘗試，就是他對於美感這件事不是很在行，女生還是自己來就好。」

▲隋棠 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 2022 春夏系列 。（圖／品牌提供）

Loro Piana 2022 春夏系列將季節作為一種精神狀態，這點受到隋棠的肯定，像是短斗篷和短版上衣、襯衫式外套和寬鬆的拼花圖案外套，棉、亞麻、真絲針織等面料突顯服裝的配；還有超大尺寸小牛皮與帆布 Sesia 托特包可搭配，達到和諧感。

關鍵字：

Loro Piana, 隋棠, 新光三越, A4

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