變身小韓星！童裝超殺價199元起　純棉、立體版型超好穿

文／C編

父母手機裡總是滿滿孩子們的照片，小孩子長得快，想要留下美好的紀念照，穿搭也很重要，「Her森森」推出「多款男女童裝3.8折起」，有adidas、Nike、GIORDANO等品牌的童裝，不僅穿起來超可愛，價格更是吸引人，包準讓媽媽們失心瘋，買到手軟。

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adidas愛迪達兒童運動休閒套裝4件組，售價3920元、特價1513元

愛迪達推出的兒童運動休閒套裝，是台韓共同研發的款式，兩套上衣加褲子，夏天一次滿足，採用透氣纖維與大面積網眼布料，打造透氣不悶熱的舒適感，同時搭載排汗彈力纖維，吸汗快乾對好動的孩子來說最重要。

Nike Sportswear童裝，售價1280元、特價1024元

法式毛圈針織面料，穿起來質感柔軟、舒適，同時擁有輕盈舒適的感受，羅紋袖口和下襬設計，有助穩固衣身寬鬆版型，搭配羅紋圓領設計，百搭又時髦，輕鬆打造時尚氛圍。

GIORDANO 純棉素色抽繩束口褲，售價1500元、特價499元

純棉材質設計穿起來簡約舒適，而且透氣度佳、不悶熱，適合各種場合，相當百搭，搭配一件棉T、圓領上衣，簡單就可以出門，束口褲設計可以避免拖地，活動時更方便。

chiao!Babe 俏寶貝韓版中大男童時尚運動套裝，售價990元、特價638元

韓版連帽設計穿起來很有層次感，亮麗的色澤出門不撞衫，好看又有型，五金拉鍊耐用滑順，經得起考驗，側邊的褲子口袋可以收納小東西，螺紋袖口很適合溫差大的天氣，不灌風一件就暖。

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GIAT 奶油獅兒童短袖居家套裝，售價399元、特價199元

除了外出穿搭，居家套裝也要重視，台灣製造的奶油獅居家服套組，CP值超高，棉柔材質親膚好穿，經常洗滌也不鬆垮，讓小朋友在家穿得舒服自在。