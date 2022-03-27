fb ig video ETtoday search mobile

變身小韓星！童裝超殺價199元起　純棉、立體版型超好穿

>

文／C編

父母手機裡總是滿滿孩子們的照片，小孩子長得快，想要留下美好的紀念照，穿搭也很重要，「Her森森」推出「多款男女童裝3.8折起」，有adidas、Nike、GIORDANO等品牌的童裝，不僅穿起來超可愛，價格更是吸引人，包準讓媽媽們失心瘋，買到手軟。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲愛迪達,Nike,GIORDANO,孩童,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲多款童裝特價，讓孩子超有型點我購買

adidas愛迪達兒童運動休閒套裝4件組，售價3920元、特價1513元

愛迪達推出的兒童運動休閒套裝，是台韓共同研發的款式，兩套上衣加褲子，夏天一次滿足，採用透氣纖維與大面積網眼布料，打造透氣不悶熱的舒適感，同時搭載排汗彈力纖維，吸汗快乾對好動的孩子來說最重要。

Nike Sportswear童裝，售價1280元、特價1024元

法式毛圈針織面料，穿起來質感柔軟、舒適，同時擁有輕盈舒適的感受，羅紋袖口和下襬設計，有助穩固衣身寬鬆版型，搭配羅紋圓領設計，百搭又時髦，輕鬆打造時尚氛圍。

GIORDANO 純棉素色抽繩束口褲，售價1500元、特價499元

純棉材質設計穿起來簡約舒適，而且透氣度佳、不悶熱，適合各種場合，相當百搭，搭配一件棉T、圓領上衣，簡單就可以出門，束口褲設計可以避免拖地，活動時更方便。

chiao!Babe 俏寶貝韓版中大男童時尚運動套裝，售價990元、特價638元

韓版連帽設計穿起來很有層次感，亮麗的色澤出門不撞衫，好看又有型，五金拉鍊耐用滑順，經得起考驗，側邊的褲子口袋可以收納小東西，螺紋袖口很適合溫差大的天氣，不灌風一件就暖。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲愛迪達,Nike,GIORDANO,孩童,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲多款童裝特價，讓孩子超有型，點我購買

GIAT 奶油獅兒童短袖居家套裝，售價399元、特價199元

除了外出穿搭，居家套裝也要重視，台灣製造的奶油獅居家服套組，CP值超高，棉柔材質親膚好穿，經常洗滌也不鬆垮，讓小朋友在家穿得舒服自在。

關鍵字：

愛迪達, Nike, GIORDANO, 孩童, 穿搭, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子 李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉 小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損 網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色 歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面