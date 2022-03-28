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最好的兒童節禮物「恐龍滑步車」　4580元→2580元超划算

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文／C編

孩子活潑好動很需要放電，跑跑跳跳之外，騎車也很有趣，在學習騎兩輪腳踏車之前，滑步車是很好的開始，讓他們練習平衡，騎車更容易上手，「Her森森」推出「i-Smart 小恐龍滑步平衡車」，原價4580元、特價2580元，現省2000元，又可以讓孩子玩得高興開心，培養運動技能、手眼協調，超級划算。

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▲i-Smart,滑步車,腳踏車,單車,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart 小恐龍滑步平衡車（兩色可選），原價4580元、特價2580元，點我購買

正在成長的年紀喜歡追趕跑跳，讓孩子們可以快樂活動非常重要，這款滑步平衡車堪稱神級單品，美鋁合金的材質，耐用又輕巧，可以輕鬆騎乘。不只是材質讓人放心，車型更是Royalbaby設計團隊的作品，鮮豔的色調與造型，像是騎著小恐龍玩耍，更能吸引孩子們嘗試，車頭設有柔軟保護套，騎乘玩樂時更加安全舒適。

輪胎採用EVA發泡胎，鋁合金前叉，承重強度高、避震效果佳，而且不需要充氣，非常方便，另外還設有轉向限制器，轉彎時不易側摔，同時也很好控制方向，柔軟的矽膠恐龍背，設計很生動，相當可愛。

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▲i-Smart,滑步車,腳踏車,單車,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart 小恐龍滑步平衡車，原價4580元、特價2580元，點我購買

「Her森森」現正推出「i-Smart 小恐龍滑步平衡車」有兩色可選，原價4580元、特價2580元，現省2000元，絕對是送給小孩最棒的禮物，可以培養他們的平衡感以及手眼協調的能力，還能好好放電，一舉數得。

關鍵字：

i-Smart, 滑步車, 腳踏車, 單車, Her森森

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