謝祖武買名錶看薪水多寡　「少一點交給老婆當家用」

▲CITIZEN旗下高級錶The CITIZEN今發表「御見四季」Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下高級錶The CITIZEN今發表「御見四季」Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款超級鈦腕錶，採用距今千年歷史發展於平安時代的日本高知縣所產的「土佐和紙」輔以漸層的四季色彩透明盤製作錶面，展現春、夏、秋、冬之美，各限量250只。品牌邀請出道超過40年的男星謝祖武站台，他對錶款特色瞭若指掌，自招是名錶愛好者，笑著說：「薪水多一點時可以買錶，薪水少一點就交給老婆當家用。」

▲謝祖武出席The CITIZEN發表會，透露買錶最注重外型。（圖／CITIZEN提供，以下同）

謝祖武認為收藏錶要量力而為，他主要在生日、結婚紀念日等重要日子會考慮購入，首要考量是腕錶的外型，而最喜歡的功能是實用的萬年曆。他認為好錶值得傳承，念大一的兒子曾未經他同意戴他的錶上學，讓他心頭一驚以為錶不見了，兒子回家後說：「爸爸你的錶好結實，我今天洗手敲到都沒事！」

▲The CITIZEN 御見四季限量款腕錶，各代表春（左起）、夏、秋與冬，單只113,000元。



今謝祖武佩戴的The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶為綠色面盤的春季錶款，與藍色的夏季錶款均採用土佐典具帖紙製作面盤，台灣各限量3只；預計下半年才會在台上市的秋與冬季款，則選用保留長纖維的雲龍紙，塑造雲海、雪花意象，搭配獲得全球皮革工作組織LWG認證的環境友善製作錶帶，展現好質感；內在也不馬虎，裝載年誤差±5秒的光動能機芯Cal.A060，以高精準度吸引錶迷。

▲The CITIZEN御見四季的夏季腕錶AQ4100-14L，採用土佐和紙錶盤，113,000元。

Seiko頂級品牌Grand Seiko，則以24節氣為主題，在錶盤展現季節變換風情，以代表春分的GMT腕錶為例，靈感發想自山巒間山櫻綻放美景，因此以綠色面盤搭配玫瑰金色調的第二地時間指針；裝載36000轉高振頻機芯Caliber 9S86，精準也方便操作功能。

▲Grand Seiko代表春分的GMT錶，205,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）



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