fb ig video ETtoday search mobile

頭皮屑不要來！「春季話題洗髮」盤點，頭皮清潔是基本

>

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲春季頭皮狀況不穩定，更要注重日常清潔。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

春天換季氣候不穩定，頭皮肌膚跟著變化莫測，隨著氣溫忽高忽低，頭皮油脂⽪脂分泌失衡，加上⽣活作息不規律，可能增加頭皮發炎、脂漏性⽪膚炎，以及毛囊炎的發生機率，春季頭皮保養不容忽視，打造健康髮肌，從日常溫和養護清潔做起。

皮膚科黃毓雅醫師說明，根據統計在春季有50%的⼈有頭⽪屑困擾，頭⽪出油程度漸增，容易增加頭⽪屑問題；醫師提醒，春季也容易誘發異位性皮膚炎，頭⽪屬於⽪膚的⼀環，當發生全身性的異位性皮膚炎，會相對延伸到頭⽪區域，隨著春天溫度上升、氣候潮濕的狀態下，也會導致頭⽪異味產生。

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，820ml，950元。

在頭皮保養方面，黃毓雅醫師建議從日常溫和養護清潔做起，洗頭頻率應視氣溫變化及頭皮狀況做適當調整，至於洗髮精的挑選，則可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑、具有舒緩肌膚的甘草次酸成份液態洗髮精，營造頭皮的防護力。若有頭皮易出油的情況，可搭配含有薄荷或草本清香配方，增加洗髮過程前後的清爽涼感與舒適性；至於乾燥敏感肌，則可選擇具有溫和保濕配方的洗髮精。

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml，1,080元。

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲BOTANIST 春季櫻花洗髮精清爽柔順型，550元。

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲LUX 冰河水胺基酸洗髮精，450g，359元。

▲▼春季頭皮清潔 。（圖／品牌提供）

▲蒂沐蝶 薰衣草豐盈洗髮精，500ml，299元。


 

關鍵字：

清潔, 春季, 洗髮精

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

堅持起來！網揭7個「變美好習慣」，現在開始不算晚 52歲翹臀珍連體衣極致性感！　只遮一層「超透薄紗」長腿好逼人 G-SHOCK限量錶不到5千元入手　塗鴉錶帶象徵破曉曙光 情侶鞋爛大街改穿「這5雙」不易撞　米色系最夯、AF1低調秀恩愛 孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開 保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感 蔡依林姊見新型汽座「相見恨晚」　戴絕版「錶王」當時尚媽咪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面