頭皮屑不要來！「春季話題洗髮」盤點，頭皮清潔是基本

▲春季頭皮狀況不穩定，更要注重日常清潔。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

春天換季氣候不穩定，頭皮肌膚跟著變化莫測，隨著氣溫忽高忽低，頭皮油脂⽪脂分泌失衡，加上⽣活作息不規律，可能增加頭皮發炎、脂漏性⽪膚炎，以及毛囊炎的發生機率，春季頭皮保養不容忽視，打造健康髮肌，從日常溫和養護清潔做起。

皮膚科黃毓雅醫師說明，根據統計在春季有50%的⼈有頭⽪屑困擾，頭⽪出油程度漸增，容易增加頭⽪屑問題；醫師提醒，春季也容易誘發異位性皮膚炎，頭⽪屬於⽪膚的⼀環，當發生全身性的異位性皮膚炎，會相對延伸到頭⽪區域，隨著春天溫度上升、氣候潮濕的狀態下，也會導致頭⽪異味產生。

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在頭皮保養方面，黃毓雅醫師建議從日常溫和養護清潔做起，洗頭頻率應視氣溫變化及頭皮狀況做適當調整，至於洗髮精的挑選，則可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑、具有舒緩肌膚的甘草次酸成份液態洗髮精，營造頭皮的防護力。若有頭皮易出油的情況，可搭配含有薄荷或草本清香配方，增加洗髮過程前後的清爽涼感與舒適性；至於乾燥敏感肌，則可選擇具有溫和保濕配方的洗髮精。

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