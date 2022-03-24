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12次完售！這洗面乳有夠誇張　簡直是「荷包殺手」

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記者李薇／台北報導

肌膚清潔可以說是保養的第一步，非常重要，其中包含了卸妝、洗臉兩個步驟，擁有好的清潔，可以讓肌膚更加順利、純淨的吸收進營養成分，同時能夠避免毛孔阻塞、痘痘復發等問題；以下就挑選多款最近厲害的潔膚單品，有「懶人救星」也有「完售之王」，絕對要擁有！

＃Dior 雪晶靈極亮光采潔顏乳，100g、售價2000元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

只要用手搓就可以打造出細緻綿密的泡沫，用量超級省，不僅可以帶走臉上油脂、汙垢，更是能讓肌膚散發原始光澤感的厲害單品，同時達到亮膚效果，後續搭配保養品能夠更純淨的吸收進美膚成分，重現亮澤緊緻。

＃RMK 雙效潔膚露，245mL，售價1,320元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

一款能溫和且迅速卸除肌膚妝感與髒污的雙效潔膚露，可以說是「懶人救星」，只要擠一點、上臉塗抹推開，就可以輕鬆卸除彩妝、清理肌膚，完全不需要水洗或是再次洗臉，是彩妝師們後台超愛用的神級單品。

＃TOM FORD 完美肌膚R系列潔面精萃，125ML、售價3,900元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

擁有頂級玫瑰和薰衣草香氣，乳霜等級的質地搭配4大高效保養植萃，一推抹開就擁有奢華的享受，同時又很療癒、舒壓，讓每日的例行行程：清潔肌膚，變成「網美日常」，滿滿的粉紅泡泡瞬間滿溢心間。

＃FANCL 淨膚柔滑潔顏粉，售價650元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

出國、旅行必備的潔顏粉，放在包包裡面完全不怕擠爆、打翻，簡單加水就可以輕鬆起泡，細緻的泡沫可以還原乾淨、清爽的肌膚狀態，最怕滑膩感的人必備，這次推出超可愛的限定包裝，絕對是粉絲必收。

＃Wonder Bath 蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露，300ml、售價699元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

擁有32年資深經歷的「彩妝大師」曹成雅監製，擁有70種純淨植物配方添加，零添加化學成分，在南韓創下熱賣破百萬、12次完售的超人氣紀錄，只要在手上推開就可以打出綿密的泡沫，同時吸附臉上髒汙，是肌膚最好的「排毒蔬果汁」。

＃自然美瑞昇 超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g、售價1,380元

▲Dior,RMK,TOM FORD,FANCL,Wonder Bath,自然美,洗臉,潔顏,洗面乳,清潔。（圖／品牌提供）

胺基酸洗面乳是美膚界一直以來都很受到歡迎的單品，因為不但可以溫和清潔肌膚，更可以達到保濕滋潤的效果，洗完肌膚不緊繃，同時又有良好的潔淨感受，簡約的包裝放在浴室也時髦，讓毛孔深層深呼吸。

關鍵字：

Dior, RMK, TOM FORD, FANCL, Wonder Bath, 自然美, 洗臉, 潔顏, 洗面乳, 清潔

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