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LIFE・經典／去家電行吃名廚套餐　恆隆行顛覆銷售「先好好生活再購物」

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▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲恆隆行新概念體驗店，提供悅讀講堂、生活好課甚至是Find Dining餐飲「服務」，一切來自於優質生活體驗的概念。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年因為疫情關係，許多人都跟「自己家」當成了好朋友，以往的餐廳咖變成自家大廚、出門跑趴變成在家追劇，大家發現在家生活也可以很棒，添購傢俱家電改造之心熊熊燃起，其實這一切都來自於「想要過更好生活」的動力，恆隆行最新的概念店顛覆一般銷售模式，請客戶來吃頓名廚餐點，從體驗開始著手，要買東西之前先用再說。

在恆隆行hengstyle zonezone最新概念店中，一個新的主題「拆解夜市」正在醞釀，請來知名的餐酒館VG Seafood Bar，將台灣在記得夜市小吃拆解，重新建構出充滿熟悉、卻令人驚豔的精緻套餐，糕渣與魚子醬、章魚燒與法國鴨肝、胡椒蝦跟百合花泥道道依序上桌，彷彿置身高級餐廳一般。

▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲話題食事活動，將店內打造成宛如高級餐廳般的氛圍。

但巧思在於，精緻的餐盤杯碗、切肉的牛排刀，使用的鍋具器材，甚至是倒進水杯裡的氣泡水，都是恆隆行販售的代理商品，先體驗產品帶來的愉悅感受，實際看看好不好用，或是教做出美味的可口料理，都是顛覆銷售的一環，如何生活得更好，再從其中選擇自己喜愛、適合的產品，是最能建立長期關係的銷售模式。

▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲解構夜市餐期，以南部特有的蕃茄切盤為發想的冷前菜（上），以及自己動手加料的花生捲綿綿冰（下）。

幾十年來的購物模式大致如一，消費者想買某樣商品，或是逛著逛著走進店內，伶俐的業務員口燦蓮花的提供解說，讓你把某項商品抱回家，有很多時候會發現這僅是一時激情，產品被推進櫥櫃底層，購物的快感跟堆疊的物品一樣不見天日。

所以通路的選擇總是容易被低價取代，血淋淋的網站比價，總是在一秒內就搜尋到哪裡是最便宜的路徑，實體銷售除了建立會員，用專屬回饋培養忠誠客，與其提供被動式服務，不如推出體驗課程，或一場精彩的主廚客座料理，先讓你體驗身在其中的美好，是否符合各類消費者的期望，甚至還能提供專屬選品師，讓你真正買到你要的。

▲恆隆行新概念體驗店。（圖／業者提供）

▲除了有精緻菜餚，也提供生活好課活動，以各類主題分享出更好的生活體驗。

新的銷售模式正在延伸，即便不是年花千萬的黑卡會員，也能參與特殊的體驗，4月「拆解夜市」套餐從4／22至4／28限時7天提供預約，菜單內容包括麵包、開胃小點、前菜、湯品、主餐、佐餐飲品、澱粉、甜點共11道，單位售價1,480元，每餐限定20席。在邊嚐美食的時刻，也能開啟全新的銷售模式體驗。

關鍵字：

LIFE, 經典, 恆隆行, 家電, 體驗

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