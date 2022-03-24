PM2.5可能導致發胖、糖尿病！營養師曝5種「顧肺食物」抗空污

▲營養師分享抗空污除了戴口罩，吃對食物也有幫助。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

最近天空常感覺「灰濛濛」，就像被蒙了一層灰，不少容易過敏的人最近也開始鼻子發癢，狂鼻塞、打噴嚏，其實都是因為空氣品質不好、PM2.5增多。知名營養師高敏敏就提醒，PM2.5不僅會造成「霾害」，還會引起許多身體危機，除了戴上口罩隔絕髒汙，她也建議平時可吃5種清肺、顧肺的食物，幫助對抗空污威脅。

高敏敏表示，以正常呼吸量來說 一個成人一天大約會吸入破萬公升的空氣，用兩公升的大水瓶來算， 最少超過5000瓶，大約等於80個標準浴缸的話大小。所以如果空氣不乾淨，甚至有污染、PM2.5等，真的會危害到全身！

針對常聽到的PM2.5，高敏敏也解釋，PM指的是「懸浮微粒」，依顆粒大小分為3種（PM10、2.5、0.1），而PM2.5又稱「細懸浮微粒」，粒徑<=2.5μm，是漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，比病毒大、比細菌小，肉眼看不見，會長時間飄浮在空氣中，能躲過人的鼻毛、深入肺部，有害全身。

生活中像是塵蟎、二手菸、燒金紙、點蚊香等都可能產生PM2.5，而PM 2.5不僅會對陽光產生散射，讓天空看起來「灰濛濛」的，也就是常說的「霾害」，還會引起許多身體危機。

＃過敏變嚴重



皮膚、鼻子、喉嚨…等過敏發癢狀況加重。

＃呼吸道傷害



PM2.5會沉積在支氣管及肺泡，容易致使支氣管纖維化、哮喘、肺活量下降、或肺感染等。

＃工作效率、成績變差



若孩童長期吸入有毒空氣，恐會影響腦部組織、阻礙認知發展。

＃心血管硬化



PM2.5會進入血液，造成血管內壁發炎。

＃眼睛癢



眼睛黏膜會接觸空汙，是最常受害的部位。

＃肥胖、糖尿病



空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素能力。

想避免空污威脅，除了一些基本的物理性避免方式之外，高敏敏也分享可以幫助抗空污、顧肺的5種食物。

＃南瓜/紅蘿蔔/地瓜

含有豐富β-胡蘿蔔素，幫助提升上呼吸道抵抗能力。

＃白蘿蔔/白花椰/高麗菜



十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素等，能 幫助防癌、抗氧化。

＃大番茄/小番茄



番茄所含的茄紅素可幫助修補受損細胞。

＃芭樂/蓮霧/釋迦/奇異果



維他命C可保護身體免受自由基傷害。

＃酪梨/鮭魚/堅果/好油



Omega-3、維他命E可幫助降低發炎反應，保護細胞膜上的脂質不被氧化。

最後，高敏敏也提醒，除了多攝取以上5種「顧肺食物」，建議在空污期間避免長時間待在戶外，並戴上口罩做好隔離措施。另外，也可從日常生活中結合節能減碳行動，為維護空氣品質、愛護地球盡一份心力。

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