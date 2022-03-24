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30秒搞定皺褶、布偶殺菌也好用　飛利浦「掛燙機」2千元有找

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▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

▲飛利浦、STEAMERY近期均推出掛燙機商品。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期採買小家電真是件療癒的事，飛利浦繼去年推出的洗鞋機引發超高討論之後，日前再宣布開賣輕巧掛燙機「元氣筒」，主打不但能在30秒撫平衣物皺褶，讓大家體面出門之外，還能針對布料家飾品，用高溫蒸氣達到去除異味與殺菌的功效，平易近人的價格讓人也有小確幸，單支售價2,000元有找。

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

許多人都有注意到衣物惱人皺摺，卻真的沒心力去處理熨平的囧境，更何況居家空間難以擺放熨衣板的情況下，平整體面的出門只好拋之腦後了，飛利浦近期推出輕巧掛燙機，在30秒內就能加熱啟動「熨燙模式」，強調可連續輸出大量蒸氣，衣服掛著就能使用撫平皺摺，簡單就可搞定出門。

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

而針對後疫情時代，「殺菌」也成為居家關鍵字，高溫蒸氣也可使用在家中包括布製沙發、窗簾與絨毛玩具等，輕鬆就能進行殺菌與除塵蟎的效果，而任何角度都能快速補水之外，可折疊的設計也方便收納在小空間裡，旅行攜帶也適合，目前已正式在台上市，售價為1,790元。

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

由瑪黑家居選物代理的瑞典衣物保養品牌STEAMERY，近期在台推出最新一代Cirrus No.3.手持掛燙機，圓弧機身的外型設計，體驗北歐的產品美學，即便是放在客廳或公共空間，也相當順眼美觀，略帶弧度和具紋理的加熱熨燙面板設計，能加強面板與衣物的摩擦力，無論是平放或吊掛起來的衣物都可熨燙，售價5,580元，特價4,980元。

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

而STEAMERY另一款同類設計的Pilo No.2 充電式除毛球機，比上一代加倍刀片數量與馬達運轉力，透過垂直和水平空氣導流設計，只要掃過織品表面，即可迅速去除毛球，更適用於各式精緻衣物以及居家織品 ，如針織衫、外套、圍 巾、襪子、沙發、扶手椅和被毯，售價2,380元。 

▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）▲飛利浦、STEAMERY掛燙機。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

飛利浦, 瑪黑, 掛燙機, STEAMERY

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