加賀美智久「恭喜」謝瓊媛滿意《華燈3》結局　走上伸展台豁出去了

▲臺北時裝週永續機能時尚開展秀眾星雲集 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週AW22今（24）日在松山文創園區舉辦「永續機能時尚開展秀」，邀請主演《華燈初上》的藝人「阿季」謝瓊煖、「中村先生」加賀美智久、張軒睿、胡瑋杰以及江宜蓉穿著臺灣設計師品牌服飾走上伸展台， 頭一遭走秀的謝瓊煖不忘跟加賀美智久討教經驗，讓他當場總結：「就是看前面，臭臉就好了。」

▲加賀美智久（左）、謝瓊媛在《華燈初上》有精彩對手戲 。（圖／記者黃克翔攝）

加賀美智久與謝瓊煖在戲中的愛恨糾葛延續到現實中，一見到謝瓊煖，加賀美智久就喊出「恭喜」二字，與結局神呼應。兩人力挺台灣設計，加賀美智久穿著詹宗佑 TYC TSUNG YU CHAN西裝外套，服裝由廢氣再生的環保原料製成，而他原本就是模特兒出身，對走秀完全不陌生，加賀美智久很有信心表示：「回到了很熟悉的領域是很開心的。」也不忘傳授謝瓊煖走秀經，「就是看前面，臭臉就好了！那是阿季的強項。」





▲加賀美智久身穿TYC TSUNG YU CHAN西裝；謝瓊媛駕馭UUIN針織組織與紗線結構結合的服飾 。（圖／記者黃克翔攝）

謝瓊煖則是獻出「時尚處女秀」，她自認對走秀非常緊張，這次駕馭UUIN針織組織與紗線結構結合的服飾，多層次造型讓她在彩排時忍不住大飆汗，尤其是鞋子高度幾乎20公分，她形容心情「緊張大過於興奮」。被問到對於《華燈3》結局是否滿意？謝瓊煖笑說：「我很滿意，因為rose媽媽幫我還了35萬的債務。」

▲張軒睿穿著DYCTEAM丹寧外套獻出走秀初體驗。（圖／記者黃克翔攝）

▲「小豪」胡瑋杰與「雅雅」江宜蓉分別穿著WEAVISM織本主義與CJEAN作品。（圖／記者黃克翔攝）

張軒睿穿著DYCTEAM丹寧外套，用以廢棄蚵繩回收再利用製成，這次對他而言也是初次走秀，他坦言彩排時腦洞一片空白，但被問到是走秀比較難還是愛「蘇慶怡」比較難？張軒睿笑答：「都不容易」。同樣第一次走秀的還有胡瑋杰與江宜蓉，兩人罕見以時尚咖身份亮相，演繹WEAVISM織本主義與CJEAN作品，支持永續時尚。

▲永續機能時尚開幕秀以大自然元素為核心並結合數位科技 。（圖／品牌提供）

此次永續機能時尚開幕秀以大自然元素為核心並結合數位科技，6個參與開幕大秀的服裝品牌，包括C Jean、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN以及WEAVISM織本主義，攜手臺灣高科技永續布料大廠出發。