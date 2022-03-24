fb ig video ETtoday search mobile

加賀美智久「恭喜」謝瓊媛滿意《華燈3》結局　走上伸展台豁出去了

>

▲臺北時裝週永續機能時尚開展秀眾星雲集 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週AW22今（24）日在松山文創園區舉辦「永續機能時尚開展秀」，邀請主演《華燈初上》的藝人「阿季」謝瓊煖、「中村先生」加賀美智久、張軒睿、胡瑋杰以及江宜蓉穿著臺灣設計師品牌服飾走上伸展台， 頭一遭走秀的謝瓊煖不忘跟加賀美智久討教經驗，讓他當場總結：「就是看前面，臭臉就好了。」

▲▼ 臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-加賀美智久,謝瓊媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲加賀美智久（左）、謝瓊媛在《華燈初上》有精彩對手戲 。（圖／記者黃克翔攝）

加賀美智久與謝瓊煖在戲中的愛恨糾葛延續到現實中，一見到謝瓊煖，加賀美智久就喊出「恭喜」二字，與結局神呼應。兩人力挺台灣設計，加賀美智久穿著詹宗佑 TYC TSUNG YU CHAN西裝外套，服裝由廢氣再生的環保原料製成，而他原本就是模特兒出身，對走秀完全不陌生，加賀美智久很有信心表示：「回到了很熟悉的領域是很開心的。」也不忘傳授謝瓊煖走秀經，「就是看前面，臭臉就好了！那是阿季的強項。」

▲▼ 臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-加賀美智久,謝瓊媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲加賀美智久身穿TYC TSUNG YU CHAN西裝；謝瓊媛駕馭UUIN針織組織與紗線結構結合的服飾 。（圖／記者黃克翔攝）

謝瓊煖則是獻出「時尚處女秀」，她自認對走秀非常緊張，這次駕馭UUIN針織組織與紗線結構結合的服飾，多層次造型讓她在彩排時忍不住大飆汗，尤其是鞋子高度幾乎20公分，她形容心情「緊張大過於興奮」。被問到對於《華燈3》結局是否滿意？謝瓊煖笑說：「我很滿意，因為rose媽媽幫我還了35萬的債務。」

▲▼臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-張軒睿。（圖／記者黃克翔攝）

▲張軒睿穿著DYCTEAM丹寧外套獻出走秀初體驗。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-胡瑋杰,江怡蓉。（圖／記者黃克翔攝）

▲「小豪」胡瑋杰與「雅雅」江宜蓉分別穿著WEAVISM織本主義與CJEAN作品。（圖／記者黃克翔攝）

張軒睿穿著DYCTEAM丹寧外套，用以廢棄蚵繩回收再利用製成，這次對他而言也是初次走秀，他坦言彩排時腦洞一片空白，但被問到是走秀比較難還是愛「蘇慶怡」比較難？張軒睿笑答：「都不容易」。同樣第一次走秀的還有胡瑋杰與江宜蓉，兩人罕見以時尚咖身份亮相，演繹WEAVISM織本主義與CJEAN作品，支持永續時尚。

▲▼臺北時裝週 。（圖／品牌提供）

▲永續機能時尚開幕秀以大自然元素為核心並結合數位科技 。（圖／品牌提供）

此次永續機能時尚開幕秀以大自然元素為核心並結合數位科技，6個參與開幕大秀的服裝品牌，包括C Jean、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN以及WEAVISM織本主義，攜手臺灣高科技永續布料大廠出發。

關鍵字：

臺北時裝週, 謝瓊煖, 加賀美智久, 張軒睿, 胡瑋杰, 江宜蓉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

堅持起來！網揭7個「變美好習慣」，現在開始不算晚 52歲翹臀珍連體衣極致性感！　只遮一層「超透薄紗」長腿好逼人 G-SHOCK限量錶不到5千元入手　塗鴉錶帶象徵破曉曙光 情侶鞋爛大街改穿「這5雙」不易撞　米色系最夯、AF1低調秀恩愛 孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開 保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感 蔡依林姊見新型汽座「相見恨晚」　戴絕版「錶王」當時尚媽咪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面