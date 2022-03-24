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徐若瑄斷開王力宏以「一首歌」回應　來時裝週挑演唱會服裝

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記者王則絲／台北報導

臺北時裝週永續機能時尚開幕秀於今（24日）晚間登場，觀秀嘉賓徐若瑄以一襲性感鏤空禮服現身，一出場難免又被問及王力宏風波問題，她先沉重回答：「該說的都說了，以後不會再說了。」下秒話鋒一轉：「以後用唱的。」開始清唱一曲《別人的》代替回答，頗有弦外之音的意味，然而徐若瑄即將在五月登上小巨蛋，今天來看秀也順道挑選演唱會造型。

▲▼臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-徐若瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲徐若瑄獲邀參加臺北時裝週永續開幕秀看秀嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

徐若瑄日前被捲入王力宏與李靚蕾風波，被影射與王力宏有不正當關係，關於此事徐若瑄已澄清多次，不過今天現身難免再被問到相關問題，她沉重回答：「其實那個事件，我在第三篇聲明該說的都說了，而且說得非常的清楚，所以以後不會再說了。」不過下秒她轉個彎：「以後用唱的。」現場清唱一曲《別人的》（電影《孤味》主題曲），以此來代替回答，有著些許弦外之音的意味，同時也是在為5月7日的小巨蛋演唱會做宣傳。

徐若瑄今晚穿著設計師品牌Seivson 2022秋冬系列的鏤空禮服現身，勾勒出精瘦又凹凸有致的體態，胸前與腰部都有性感的挖洞設計，美翻現場，且為呼應該季「賽博龐克城市」的主題，徐若瑄還特別弄了一顆龐克頭的造型亮相，很有鋼鐵V的帥氣特質。

▲▼臺北時裝週「永續機能時尚開幕秀」-徐若瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲徐若瑄今晚穿著Seivson 2022秋冬系列禮服現身。（圖／記者黃克翔攝）

關於演唱會籌備進度，徐若瑄正積極的鍛鍊肌力以應付唱跳表演當中，嘉賓部分則只透露：「有男有女。」而造型的部分，因為徐若瑄的歌曲風格多元，將會準備非常多套服裝登台，她表示：「我今天就是來看衣服的，因為衣服還沒有全部決定，如果今天看到有合適的衣服，直接帶走。」

▲臺北時裝週。（圖／品牌提供）

▲臺北時裝週。（圖／品牌提供）

▲今晚獲邀參加臺北時裝週永續機能時尚開幕秀的走秀藝人，溫昇豪、連俞涵繼《茶金》後合體，兩人皆穿著oqLiq的科技感服裝造型。（圖／品牌提供）

臺北時裝週永續機能時尚開幕秀於今晚展開，現場邀請到眾多藝人參與走秀、看秀，包括《華燈初上》演員加賀美智久、謝瓊煖、張軒睿、江宜蓉、胡瑋杰，主演《茶金》的溫昇豪、連俞涵，以及徐若瑄。今晚大秀集結六個臺灣設計師品牌C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義，攜手合作六家臺灣機能紡織廠，以大自然元素為核心並結合數位科技，將永續機能科技面料以時尚設計華麗詮釋。

▲▼臺北時裝週 。（圖／品牌提供）

▲大秀集結六個臺灣設計師品牌展開。（圖／品牌提供）

關鍵字：

徐若瑄, 王力宏, 臺北時裝週, 永續, Seivson

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