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「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

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▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄與Swatch合作推出11款BIOCERAMIC MoonSwatch。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

同屬Swatch集團的Swatch與OMEGA（歐米茄）拋出震撼彈，今發布雙方攜手打造的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，創作11款以太陽系行星命名錶款，材質則為Swatch專利BIOCERAMIC生物陶瓷，打造出如歐米茄登月錶般的外型，且特色一項都沒少，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster 小錶盤均完美呈現，單只定價7,900元，讓網友心動大喊「我與歐米茄最近的距離」！

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄與Swatch聯手打造BIOCERAMIC MoonSwatch，以淡藍色向天王星致敬Mission to Uranus腕錶，7,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲代表金星的Mission to Venus腕錶，錶背顯露星球圖案，7,900元。

今歐米茄與Swatch台北101專賣店櫥窗，已展出Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，吸引不少錶迷詢問，預計26日於Swatch台北101與西門店開賣，每人限購2只。錶徑42毫米的11款聯名錶以太陽系行星為設計靈感，從繽紛配色可立刻聯想到所屬星球，後底蓋的電池蓋還裝飾行星圖案，搭配太空衣的 VELCRO© 錶帶呼應主題，而兩大品牌的聯名Logo則出現在面盤與錶冠上。

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲向火星致敬搭配「Alaska Project」指針的Mission to Mars錶，7,900元。

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲太陽主題的Mission to the Sun腕錶，7,900元。

歐米茄超霸登月錶堪稱錶界經典之一，多次伴隨太空人登月出任務，今日仍是錶迷追捧的熱門錶款，機芯也與時俱進，搭載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，單價約從20萬元起。因此當歐米茄與Swatch聯手創作的親民版的Speedmaster Moonwatch石英錶亮相，立刻勾引全球錶迷目光。

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，209,000元。

►歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂

►Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, Swatch

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