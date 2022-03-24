若有似無的妝感，讓男人都醉了！「護唇界女王」制霸妳的化妝包

記者李薇／台北報導

台灣女孩喜歡淡淡自然的好氣色，所以有顏色的潤唇膏賣得很好，不僅可以呈現出好氣色、顯白皙，更重要的是裡面擁有保濕滋潤雙唇的保養成分，擦了它，就等於護唇，一舉數得，難怪受歡迎；以下就盤點多款厲害的潤色護唇膏，其中一款含了蜂膠、蜂蜜、蜂蠟，簡直就是「護唇膏界的女王」！

＃嬌蘭 KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇膏，1350元

奢華高調的波光蜜漾護唇膏，以亮眼的金色光澤包裝搭配小蜜蜂LOGO設計，象徵唇彩波光粼粼的妝效，淡雅自然的潤色效果，不管是什麼膚色的人都可以白皙又有好氣色，拿上手補妝更像是一幅絕美的畫作，引誘人一親芳澤，而且裡面更是添加了蜂膠、蜂蜜、蜂蠟，高度的保養成分可以呵護雙唇，上妝同時保養，雙唇當然會更美。

＃Sisley 植物閃耀水潤光唇膏，售價1,600元

「植物美容學」sisley在今年推出全新的植物閃耀水潤光唇膏，基底使用澎潤溶心植物精粹，一塗抹到雙唇上，就像是奶油一般化開，可以打造出飽滿動人的唇妝效果，同時又很親膚潤澤，提供給雙唇滿滿的滋養呵護。

＃ADDICTION 癮吻植萃潤唇油，售價900元

添加8種保濕豐潤美容油，塗抹上雙唇的瞬間，立刻宛如水滴般飽滿，輕透明亮的顯色度，若有似無的妝感，路過的男人都動心，杜松漿果香氛精華油香調，療癒卻又充滿保濕力，可以呵護出細緻雙唇。