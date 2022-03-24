fb ig video ETtoday search mobile

若有似無的妝感，讓男人都醉了！「護唇界女王」制霸妳的化妝包

>

記者李薇／台北報導

台灣女孩喜歡淡淡自然的好氣色，所以有顏色的潤唇膏賣得很好，不僅可以呈現出好氣色、顯白皙，更重要的是裡面擁有保濕滋潤雙唇的保養成分，擦了它，就等於護唇，一舉數得，難怪受歡迎；以下就盤點多款厲害的潤色護唇膏，其中一款含了蜂膠、蜂蜜、蜂蠟，簡直就是「護唇膏界的女王」！

＃嬌蘭 KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇膏，1350元

▲護唇膏,潤唇膏,嬌蘭,sisley,ADDICTION,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

奢華高調的波光蜜漾護唇膏，以亮眼的金色光澤包裝搭配小蜜蜂LOGO設計，象徵唇彩波光粼粼的妝效，淡雅自然的潤色效果，不管是什麼膚色的人都可以白皙又有好氣色，拿上手補妝更像是一幅絕美的畫作，引誘人一親芳澤，而且裡面更是添加了蜂膠、蜂蜜、蜂蠟，高度的保養成分可以呵護雙唇，上妝同時保養，雙唇當然會更美。

＃Sisley 植物閃耀水潤光唇膏，售價1,600元

▲護唇膏,潤唇膏,嬌蘭,sisley,ADDICTION,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

「植物美容學」sisley在今年推出全新的植物閃耀水潤光唇膏，基底使用澎潤溶心植物精粹，一塗抹到雙唇上，就像是奶油一般化開，可以打造出飽滿動人的唇妝效果，同時又很親膚潤澤，提供給雙唇滿滿的滋養呵護。

＃ADDICTION 癮吻植萃潤唇油，售價900元

▲護唇膏,潤唇膏,嬌蘭,sisley,ADDICTION,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

添加8種保濕豐潤美容油，塗抹上雙唇的瞬間，立刻宛如水滴般飽滿，輕透明亮的顯色度，若有似無的妝感，路過的男人都動心，杜松漿果香氛精華油香調，療癒卻又充滿保濕力，可以呵護出細緻雙唇。

關鍵字：

護唇膏, 潤唇膏, 嬌蘭, sisley, ADDICTION, 唇油, 唇彩, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

下班好累懶得保養？這幾款「療癒女神」會讓妳美肌上癮

下班好累懶得保養？這幾款「療癒女神」會讓妳美肌上癮

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子 李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉 小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損 網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色 爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面