擊退粉刺痘痘！早春「清潔神品」盤點，摘下口罩素顏也美

▲口罩之下也別忽略了肌膚清潔。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

長時間戴著口罩，你多久沒有好好認真看看自己的臉了，每天清潔徹底嗎？還是臉上總是蒙著一層灰，想要擁有好肌膚，清潔是關鍵，特別是悶著的肌膚最容易生成粉刺和痘痘，把臉洗乾淨，讓你素顏也很美。

▲Dior 雪晶靈極亮光采潔顏乳，100g，2,000元。

擁有輕盈柔細的淨膚泡沫，能溫柔帶走肌膚多餘油脂、汙垢、老廢角質，全面淨化肌膚煥發純淨光采，也同時為後續保養做好準備。

▲RMK 粉紅泥膜皂霜，120g ，1,100元 。



添加日本愛媛縣產的粉紅礦泥，濃密豐潤的泡沫能吸附老廢角質、毛孔髒污甚至黑頭粉刺，同時呵護肌膚，保留必要的水分，洗後摸起來依然潤澤保濕。

▲Omorovicza 亮膚潔顏凝凍，150ml，2,350元。

以大自然的絲瓜絡取其纖維細磨，並與天然檸檬酸AHA作為主力，凝凍乳化後隨著細柔的泡沫，幫助去除肌膚老廢物質，同步促進代謝，極適合敏弱或粉刺痘肌。

▲東森自然美 瑞昇超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，1,380元。

擁有95%潔淨胺基酸配方，洗完後不僅肌膚滑嫩又咕溜，不會過度清潔破壞油水平衡，還能讓毛孔大口深吸呼。

▲absolution 極致淨化亮采面膜，50ml，1,200元。

天然的綠色質地，訴求10分鐘就能趕走倦容，蘊含螺旋藻、樺樹、甘草、桃金孃等植萃成分，幫助淨化緊緻毛孔、提亮膚色並減少粉刺。