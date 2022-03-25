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營養師傳授「水果吃不胖」秘訣，草莓早上吃能提升代謝力

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▲▼這樣吃水果不怕胖。（圖／Unsplash）

▲草莓是瘦身時的好朋友。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重時吃什麼水果好呢？有的水果含糖分高，多吃小心誤入發胖陷阱，若有減脂需求，建議挑選低熱量高纖維水果，吃了也不怕長胖，除了挑對水果外，什麼時候吃、吃多少也都是學問。

▲▼這樣吃水果不怕胖。（圖／Unsplash）

#奇異果

富含維生素C和E、鉀、鎂和膳食纖維，不只能促進腸胃蠕動，更能增加飽足感，建議飯前吃較好。

#鳳梨

含維生素B、維生素C、葉酸、鳳梨酵素和生物類黃酮素等，能夠幫助消化，但因為鳳梨糖分較高，必須適量食用。

▲▼這樣吃水果不怕胖。（圖／Unsplash）

#小番茄

蕃茄營養豐富，且無糖分，減重也可放心吃，研究指出睡前3小時食用，能幫助夜間促進夜間身體激素分泌，進一步促進代謝，對減重很有助益。

#草莓

草莓含有豐富維他命C，可以抑制體內製造脂肪的荷爾蒙，熱量低是很推薦的燃脂水果，更富含果膠，對於改善便秘很有助益，研究指出，將草莓當成早餐來吃，能有效提升代謝力。

▲▼這樣吃水果不怕胖。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓熱量低，且含有豐富的膳食纖維，GI值非常低，可以有效抑制血糖飆升、 預防脂肪囤積於體內。

▲▼這樣吃水果不怕胖。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

營養師朱瑞君也在臉書專頁分享，每個人一天應該遵照「3份蔬菜」、「2份水果」的標準來進食，挑選水果也要依照熱量指示，因為有些水果的糖分很高，吃太多也會造成身體負擔，營養師以一張表教你怎麼吃水果，以60大卡份量為準，相當於蘋果1顆或櫻桃9顆、葡萄13顆。

關鍵字：

水果, 吃不胖, 燃脂, 低脂, 熱量

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