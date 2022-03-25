希臘花園現身信義區BELLVITA　101有高空秘境花園

▲BELLAVITA中庭出現夏日希臘花園。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

春意漸豐，百貨也跟著換季，繼去年的摩洛哥花園之後，信義區貴婦百貨BELLAVITA即起至5／8，在館內大片天窗中庭內蓋起希臘花園，十足希臘風的藍白配色，加上精巧的窗台與九重葛造景，走在其中彷彿到了地中海，心情也更開心地迎向夏日。而台北101則在101樓推出高空秘境花園專屬體驗，約會、品茶或開派對都適合。

希臘著名的白色建築海岸景觀，是許多人夢想一遊的嚮往之地，因疫情短期無法成行，不妨到信義區的希臘花園一遊，步入大片玻璃棚頂、陽光灑落的中庭內，可見飽和的藍與純淨的白搭配的夏日造景，加上慵懶暖陽，藍白相間的門框、窗戶、欄杆，以及混著貝殼、細沙的牆面、金屬點綴，將不同層次的藍與白巧妙融合，讓人開始期待夏天的美好。

而原本建築的歐式風格，更讓造景充滿完整的異國氛圍，藍白色建築點綴上鮮紅欲滴的九重葛，攀爬在圍籬、牆面中恣意綻放，還有圍繞著瑪格麗特、薰衣草、常春藤、火鶴等絢爛色彩的花園造景，充滿生機的感受也勃發，有時還會聽到教堂陣陣的鐘聲呢。

BELLAVITA寶麗廣塲表示，迎接母親節檔期，會員消費推出滿額贈活動，消費滿3萬元可贈會員點數100點，或ZWILLING德國雙人DINNER五件式餐具組、或成真咖啡雙人下午茶乙份；消費滿15萬元，送會員點數500點或柳宗理岩紋單手鐵鍋、或BELLAVITA CAFÉ極致雙人午茶。

而台北101也將建築內的101樓，以「世界最高秘境花園」概念打造成充滿綠色植栽、花藝及鏡面牆面設計的高空花園，開放限定的專屬時段，提供雙人獨享浪漫饗宴與十人高空派對饗宴，售價59,999元起。

信義區其他百貨也推出母親節優惠，統一時代百貨從3／31推出「美人節」，首6日至4／5前，化妝品、香氛、內睡衣滿2,000元送300元抵用券；全館指定櫃消費滿3,000元送300元抵用券，搭配icash2.0或icashPay支付，消費滿6,000元再加送300元，若icashPay是綁定統一時代聯名卡，加碼滿6,000元再送100元。

新光三越「初夏購物節」從3／31至4／20期間開跑，推出3／31至4／13期間化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券，且除台中中港店、高雄左營店之外，化妝品滿千送百回饋期間將持續發放會員點數；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點（折合約200元價值）、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。