fb ig video ETtoday search mobile

希臘花園現身信義區BELLVITA　101有高空秘境花園

>

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA中庭出現夏日希臘花園。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

春意漸豐，百貨也跟著換季，繼去年的摩洛哥花園之後，信義區貴婦百貨BELLAVITA即起至5／8，在館內大片天窗中庭內蓋起希臘花園，十足希臘風的藍白配色，加上精巧的窗台與九重葛造景，走在其中彷彿到了地中海，心情也更開心地迎向夏日。而台北101則在101樓推出高空秘境花園專屬體驗，約會、品茶或開派對都適合。

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

希臘著名的白色建築海岸景觀，是許多人夢想一遊的嚮往之地，因疫情短期無法成行，不妨到信義區的希臘花園一遊，步入大片玻璃棚頂、陽光灑落的中庭內，可見飽和的藍與純淨的白搭配的夏日造景，加上慵懶暖陽，藍白相間的門框、窗戶、欄杆，以及混著貝殼、細沙的牆面、金屬點綴，將不同層次的藍與白巧妙融合，讓人開始期待夏天的美好。

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

而原本建築的歐式風格，更讓造景充滿完整的異國氛圍，藍白色建築點綴上鮮紅欲滴的九重葛，攀爬在圍籬、牆面中恣意綻放，還有圍繞著瑪格麗特、薰衣草、常春藤、火鶴等絢爛色彩的花園造景，充滿生機的感受也勃發，有時還會聽到教堂陣陣的鐘聲呢。

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

BELLAVITA寶麗廣塲表示，迎接母親節檔期，會員消費推出滿額贈活動，消費滿3萬元可贈會員點數100點，或ZWILLING德國雙人DINNER五件式餐具組、或成真咖啡雙人下午茶乙份；消費滿15萬元，送會員點數500點或柳宗理岩紋單手鐵鍋、或BELLAVITA CAFÉ極致雙人午茶。

而台北101也將建築內的101樓，以「世界最高秘境花園」概念打造成充滿綠色植栽、花藝及鏡面牆面設計的高空花園，開放限定的專屬時段，提供雙人獨享浪漫饗宴與十人高空派對饗宴，售價59,999元起。

▲台北101大樓101樓高空秘境花園。（圖／業者提供）

▲台北101大樓101樓高空秘境花園。（圖／業者提供）

▲台北101大樓101樓高空秘境花園。（圖／業者提供）

信義區其他百貨也推出母親節優惠，統一時代百貨從3／31推出「美人節」，首6日至4／5前，化妝品、香氛、內睡衣滿2,000元送300元抵用券；全館指定櫃消費滿3,000元送300元抵用券，搭配icash2.0或icashPay支付，消費滿6,000元再加送300元，若icashPay是綁定統一時代聯名卡，加碼滿6,000元再送100元。

▲BELLAVITA希臘花園。（圖／業者提供）

新光三越「初夏購物節」從3／31至4／20期間開跑，推出3／31至4／13期間化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券，且除台中中港店、高雄左營店之外，化妝品滿千送百回饋期間將持續發放會員點數；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點（折合約200元價值）、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感

保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色 堅持起來！網揭7個「變美好習慣」，現在開始不算晚 孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開 凱特王子妃露肩晚禮服美翻　女王出借珠寶添貴氣 情侶鞋爛大街改穿「這5雙」不易撞　米色系最夯、AF1低調秀恩愛 52歲翹臀珍連體衣極致性感！　只遮一層「超透薄紗」長腿好逼人 日本推出《咒術》「乙骨憂太泡麵蓋」　由純愛戰士守護你的宵夜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面