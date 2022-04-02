別人的蜜糖我的毒藥！5款開架彩妝入手前先等等　網曝心得：可以先pass

實習記者施至真／綜合報導

你也是剛接觸彩妝品的菜鳥新手嗎？雖然錢包很薄，但也不能看到便宜的開架彩妝就失心瘋亂買，除了和彩妝知識豐富的朋友討論，也要多看網路評論再下手，畢竟別人的蜜糖，可能是你的毒藥，今天就盤點5款開架彩妝品想入手先等等，幫你守住荷包避避雷！

▲開架彩妝好入手，但也容易踩到雷。（圖／免費圖庫unsplash）

1.LOREAL巴黎萊雅 炫色薰染訂製頰彩

主打鎖色、不飛粉的「炫色薰染訂製頰彩」，雖然色系選擇不少，且調色非常適合亞洲人的膚色，但卻非常考驗上妝者的化妝技術，除了質地顯色之外，不容易推均勻就是最大地雷！若是一不小心失手，就會從迷人微醺的曬傷腮紅變成猴子屁股。

▲炫色薰染訂製頰彩一失手就變成猴子屁股。（圖／翻攝Loreal官網）

2.ettusais 艾杜紗 魅惑心機眉粉筆

「眉粉筆」會讓人聯想為快速上妝的工具，而這隻高顯色度的膏體質地，確實能夠快速上色，但卻容易出現結塊、上色不均的情形，若是想要將眉毛暈染成自然，後續則需要使用眉刷等工具修飾，反而更浪費時間。

▲看似懶人上妝的眉粉筆，要完妝更複雜。（圖／翻攝艾杜紗官網）

3.CLIO珂莉奧 超流線抗暈眼線膠筆

電眼眼妝的秘訣就是乾淨俐落的眼線，然而想找到一支完全不暈的眼線筆，可說是難如登天。日前就有Dcard網友發文表示，美妝YouTuber激推8小時超完美的「超流線抗暈眼線膠筆」，自己用不到半天就非常暈，果然眼線類產品還是親自比對試用之後，才知道適不適合自己！

▲眼線產品試用過才知道適不適合。（圖／翻攝Dcard）

4.1028 唇迷心竅好色唇釉

在網上評價褒貶不一的「唇迷心竅好色唇釉」，因為價格便宜且調色好看，因此得到不少擁護者，然而卻有另一派用戶表示，剛上唇時沒什麼存在感，但乾掉後真的超級乾，甚至喊出「很乾還能接受，但顯唇紋就先Pass」等等。

▲1028唇迷心竅好色唇釉。（圖／翻攝屈臣氏官網、小紅書@YT）

5.屈臣氏卸妝棉

最後一樣則是「屈臣氏卸妝棉」！除了帶有濃厚香精味，讓許多人難以接受之外，較為粗糙的質地甚至被網友形容「可以磨掉一層皮」，讓人不禁好奇到底是多粗糙，才會讓網友用到懷疑人生。

▲屈臣氏卸妝棉。（圖／翻攝屈臣氏官網）

▶頭皮屑不要來！「春季話題洗髮」盤點，頭皮清潔是基本



▶皺紋沒爬上臉，頸紋卻露餡？4項習慣快做起迎接超美天鵝頸