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周迅機場私服超真實！素顏狀態「大外套配休閒褲」網讚：做自己

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記者鮑璿安／台北報導

大陸演員周迅是首位拿下三金后冠的大滿貫演員，演技實力受到肯定，戲外個性也很直爽。近期周迅以一身低調的私服現身成都機場，穿著寬鬆的oversize西裝外套搭配休閒褲，並以口罩、鴨舌帽遮住精緻臉蛋，但巨星氣場依舊藏不住，獲得網友直呼：「太真實」、「迅女神好做自己」。

▲周迅 。（圖／CFP）

▲周迅身穿設計師品牌Less旗下西裝外套現身機場，隱約可見後背包的斜紋軟呢細節。（圖／CFP）

周迅24日現身成都機場，被意外捕捉到她親民的一面，只見她身穿設計師品牌Less旗下西裝外套，品牌擅長以極簡的輪廓加上獨特材質帶給人舒適感。周迅選擇穿著優雅的墨綠色，並以巨大翻領剪裁加持，再以同色系上衣與褲裝疊搭，看似隨意的搭配，卻充滿幹練感。

▲周迅 。（圖／CFP）

▲周迅私服獲得網友大讚真實。（圖／CFP）

周迅身兼香奈兒（CHANEL）品牌大使已經10多年時間，她在這次私服中，也隱約露出了斜紋軟呢雙肩包的細節，在私下也總是為品牌敬業帶貨。而周迅私服一向走隨意風格，素顏戴起帽子，毫無偶像包袱讓粉絲大讚：「周迅才能駕馭的機場私服」、「怎麼舒服怎麼穿」、「太美了」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

周迅, 機場, 私服, 造型, 女星

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