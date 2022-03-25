歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊

▲Swatch西門形象店從昨下午4時起已出現排隊人潮，準備搶26日開賣的Swatch Bioceramic MoonSwatch系列腕錶。

記者陳雅韻／台北報導

同屬Swatch集團的Swatch與OMEGA（歐米茄）昨發布聯手打造的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列，預告26日上午11時將於Swatch西門形象店與台北101概念店開賣，立刻激起台灣錶迷的搶購魂，昨下午4時起已有粉絲開始在西門店外徹夜排隊，但部分排隊民眾被潮流店員認出是專業代購，引發網友熱烈討論「這系列聯名錶沒有限量啊」！

▲歐米茄與Swatch合作打造的Mission to the Moon登月錶最熱門，7,900元。（圖／品牌提供，以下同）



歐米茄登月錶是錶界經典之一，定價約20萬元起跳非人人能負擔，此次與流行品牌Swatch攜手，以Swatch專利Bioceramic生物陶瓷打造11款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，忠實呈現歐米茄登月錶的特色，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster小錶盤，且價格不到8,000元，親民版本誘錶迷甘心排隊搶先擁有。

▲以灰色與酒紅色呼應冥王星的Mission to Pluto腕錶，7,900元。

據悉第一波抵台的Bioceramic MoonSwath每一款到貨數量不盡相同，明上午在Swatch西門形象店與台北101概念店開賣，每人限購2只，詢問度最高的錶款是與歐米茄登月錶幾乎一模一樣的黑面Mission to the Moon登月錶。目前Swatch西門形象店外已有約20位民眾排隊，品牌未發號碼牌，必須按排隊順序購買；台北101概念則因位於購物商場中，保全會於閉店時間清場而無法徹夜排隊，預計明上午才會開始有人潮聚集。

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